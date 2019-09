Boer Meijerman hoopt dat succes protestlied ook in Den Haag doorklinkt

Bij een protest hoort een protestlied. Dus ook bij het boerenprotest dat morgen in Den Haag wordt gehouden. Maar dat het lied dat Arno Meijerman uit Dijkerhoek zaterdag publiceerde zoveel beluisterd, gedeeld en ge-liked zou worden, had hij zelf niet verwacht. "Begrip van buiten de sector is er, ik hoop dat het ook doorklinkt in Den Haag."

Zaterdagmiddag zette Meijerman het lied 'Boerenverstand' op Facebook. Een protest tegen de negatieve beeldvorming van het boerenbestaan. De waardering voor boeren is te laag, zingt Meijerman tussen zijn eigen koeien. Hij wijst de politiek erop dat een halvering van de veestapel - waardoor stikstofuitstoot moet afnemen - grote problemen oplevert.

Het zit ze tot hier

"De negativiteit die nu over de sector uitgestrooid wordt en nu dreigen we het sluitstuk te worden van de hele stikstofproblematiek in Nederland. Dat gaat gewoon niet, het zit de boeren tot hier."

"Het lijkt erop dat Schiphol wordt ontzien, dat de wegenbouw straks gewoon doorgaat, dat er straks wel weer gewoon gebouwd gaat worden in Nederland. Dat is allemaal prima, ook heel goed. Maar het kan niet zo zijn dat wij onze halve veestapel daarvoor moeten inleveren, dan is het inkomen weg."

Als dit zo doorgaat staat er straks geen koe meer in de wei, geen Nederlandse kaas, vlees tomaat of scharrelei, stikstof Co2, de boer krijgt alle schuld, de beeldvorming regeert, en de waarheid wordt verhuld Tekst Boerenverstand

De aandacht voor het nummer is heel erg groot, niet alleen binnen de sector maar ook daarbuiten. "Ongelooflijk, dat doet me zeker wat. Ik denk ook wel dat het aangeeft dat het voor heel veel mensen in de sector gewoon even klaar is. Maar dat het ook daarbuiten zo aanslaat verbaast me wel."

We willen toekomst

"We willen gewoon perspectief, dat is het verhaal. Wat er ook gebeurt. We willen best in overleg, met iedereen. De sector beschikt ook over heel veel veerkracht, dat hebben we door de eeuwen heen wel bewezen. Maar we willen perspectief, toekomst. En dat dreigt nu een beetje spaak te lopen."

Groot protest

Er worden morgen zo'n tienduizend boeren en 2.500 trekkers en vrachtwagens verwacht bij de demonstratie in Den Haag. De boeren zijn de negativiteit rond de sector zat, willen de kloof tussen boeren en burgers verkleinen en met hun stem de politiek beïnvloeden. Er moet een herziening komen van regels die onwerkbaar zijn en er moet duidelijkheid komen over beleid op de lange termijn.