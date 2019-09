Actie bij ziekenhuis Isala in Zwolle voor betere cao

Dit betekent dat alle niet urgente afspraken die dag worden afgezegd. Isala zal de patiënten daar over berichten.

In de gezamenlijke ziekenhuis-vakbonden zijn FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV vertegenwoordigd. Zij organiseren in het hele land acties waarbij er in ziekenhuizen zondagsdiensten worden gedraaid op doordeweekse dagen.

Loonsverhoging

De bonden zijn het niet eens met het huidige cao-bod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en weigeren dit ter beoordeling voor te legen aan hun leden. Een belangrijk punt waarop het vastloopt is een loonsverhoging die volgens de bonden niet hoog genoeg is. Ook moeten er betere afspraken komen over arbeidstijden, rusttijden en werkdruk. Daarnaast wordt er ook onvoldoende gedaan om personeelstekorten weg te werken.

De directie van Isala is vanmiddag op de hoogte gebracht over de actie. Of er later ook actie gevoerd gaat worden bij andere ziekenhuizen in Overijssel is niet bekend. Zolang er geen goed bod is zullen de bonden in estafettevorm actie gaan voeren bij ziekenhuizen in het hele land, zo laat de gezamenlijke ziekenhuis-bonden weten.