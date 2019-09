Björn Kuipers maakt bij Slavia Praag-Borussia Dortmund rentree in Champions League

Kuipers wordt geassisteerd door vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Allard Lindhout is de vierde official en Pol van Boekel de VAR.

Kuipers was in de zomer geblesseerd en kwam ook op de eerste wedstrijddag van het miljardenbal niet in actie. Afgelopen weekend maakte hij bij Ajax-Groningen zijn rentree in de eredivisie al. Twee weken eerder floot hij in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn laatste wedstrijd in de Champions League was de halve finale tussen Barcelona en Liverpool in mei.

Nijhuis

Bas Nijhuis uit Enschede is morgenavond de assistent-VAR bij de wedstrijd tussen Manchester City en Dinamo Zagreb. Serdar Gözübüyük maakt in dat duel zijn debuut als scheidsrechter op het hoogste clubniveau. Nijhuis is de assistent van VAR Jochem Kamphuis.