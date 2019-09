Kopje soep? Deze drie vrouwen pakken er eenzaamheid mee aan en doen dat zo

Kim Fluitsma, Eveline Jansse van Noordwijk en Sharita Dilloe zijn het project begonnen. Eigenlijk wilden ze gewoon wat betekenen voor hun medemens, met hun professionele achtergrond leek ze dat een kleine moeite. Maar waar vind je die eenzame oudere? Of die wijkbewoner die zich alleen voelt en zijn buren niet kent? De dames kwamen al snel tot de conclusie: we moeten de wijk in.

Gewoon doen

Die ochtend begint al met pech: de soepkar is kapot. "Geen zorgen, ik pak mijn fiets wel. Die heeft ook een kar voorop", zegt Kim. Het tekent het pragmatisme van de drie vrouwen. Niet lullen, maar poetsen. "Er wordt zoveel gepraat door organisaties over eenzaamheid", verzucht Eveline. "Maar wij willen gewoon graag wat doen." De pan hete soep wordt in het krat getild, de walm waait er vanaf.

In de wijk Hogeland en Bothoven brengen de dames op regelmatige basis soep rond. Maar het liefst zouden ze dat op veel meer plekken doen, met hulp van jongeren. "Want hoe mooi zou zijn, als juist die jongere in contact komt met de oudere?" Kim Fluitsma runt in het dagelijks leven de keuken van Omma's Kitchen in de Foodhal en ziet steeds vaker dat buurtbewoners hun eigen buren niet kennen. "Dat is toch zo jammer."

Luisterend oor

Tijdens het rondje door de wijk Bothoven spreken de dames een tiental mensen. Wensen zijn er genoeg: minder criminaliteit en meer activiteiten. De dames delen de oer-Hollandse groentesoep uit, praten en vooral luisteren, want zo zegt Kim: "Dat is het allerbelangrijkste, dat mensen zich gehoord voelen. En dat kunnen wij doen." De drie vrouwen hopen op meer aanmeldingen. Sharita: "Alleen kunnen we het niet."