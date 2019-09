Volle kracht vooruit voor tweede IJsselbiënnale; selectie kunstenaars begonnen

IJsselbiënnale; kunstroute in de IJsselvallei, hier bij Deventer in 2017 (Foto: foto: IJsselbiënnale)

Na de succesvolle IJsselbiënnale in 2017 komt er zo goed als zeker een tweede editie van de kunstroute in de IJsselvallei. De financiering is inmiddels voor zeventig procent rond.

Voor Mieke Conijn, directeur van de IJsselbiënnale, is dat aanleiding om te beginnen met de organisatie van het evenement van Doesburg, via Deventer en Zwolle tot Kampen. "Er is nog een financieel gat, maar we zijn zeer optimistisch dat we dat kunnen dichten. Daarom gaan we nu vol van start met onder meer de selectie van kunstenaars."

65.000 bezoekers

De eerste IJsselbiënnale was in 2017 een groot succes. Zo'n 65.000 mensen volgden de route langs kunstwerken door de IJsselvallei. Wat daarbij opviel was het grote aantal bezoekers uit andere delen van Nederland.

Thema van de tweede editie is opnieuw de klimaatverandering. Kunstenaars krijgen de opdracht aan de hand van de titel Tij, Tijd en Tijdelijkheid aan het werk te gaan.

Geen eendagsvlieg

"Onze ambitie is altijd geweest om geen eendagsvlieg te zijn", vertelt Mieke Conijn. Ze onderstreept naast de maatschappelijke waarde ook het belang voor de regionale economie. "Al die bezoekers van buiten ons gebied komen hier toch wat eten en drinken. Dat geeft een economische boost."

Als alles volgens plan verloopt moet de tweede IJsselbiënnale volgend jaar van midden juni tot en met eind september te bezoeken zijn. "We zetten de rivier waar we trots op zijn nog eens extra in het zonnetje", aldus Mieke Conijn. "Dat gaan we doen met heel veel partners; een extra stimulans voor cultuurmakers in de regio."