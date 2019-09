Kinderen in Diepenheim krijgen gastles van boeren over de protestactie in Den Haag

Van Egteren en Meutstege zijn twee van de zeker tienduizend demonstranten die morgen op het Malieveld in Den Haag hun ongenoegen willen uiten. De boeren willen onder meer geen gedwongen krimp van hun veestapel, onafhankelijke CO2- en stikstofmetingen en een herziening van onwerkbare regels.

"Ook voor de jeugd is het belangrijk dat ze hier iets van meekrijgen", vertelt Meutstege. "Een goed milieu begint bij jezelf en ook al jong. Het is goed dat ze al jong bewust worden wat er gebeurt om ze heen."

Tekst gaat verder onder de video

Voor sommige kinderen in de klas is het verhaal van de twee melkveehouders geen nieuws. Hun ouders zitten in hetzelfde schuitje. "Mijn vader is zelf boer", vertelt Sterre Luttikhedde. "Er wordt thuis wel over gepraat." Of haar vader ook naar Den Haag gaat? "Hij weet het nog niet zeker, maar volgens mij niet."

Ook Britt Scharpert weet al veel over de actie. "Mijn vader heeft een kudde schapen en ganzen. We hebben het thuis niet echt over de protesten, maar ik weet het wel."