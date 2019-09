VfL Wolfsburg tegenstander FC Twente Vrouwen in achtste finales Champions League

FC Twente Vrouwen moet het in de achtste finales van de Champions League opnemen tegen voormalig winnaar Wolfsburg. Vanmiddag was de loting in het Zwitserse Nyon.

De Enschedese ploeg begint op 16 of 17 oktober met een uitduel en twee weken later is de return in Enschede. Wolfsburg won de Champions League in 2013 en 2014. Vorig jaar verloor het in de kwartfinales van latere winnaar Lyon. Bij de Duitsers zit Nederlands international Dominique Bloodworth in de selectie.

Ongeplaatst

Twente wist dat het aan een zware tegenstander gekoppeld zou worden, aangezien de ploeg ongeplaatst was bij de loting. Het haalde de laatste zestien door in de eerste ronde Sankt Pölten uit te schakelen. Uit werd het 2-4, thuis 1-2. FC Twente haalde twee keer eerder de tweede ronde en daarin was Barcelona beide keren te sterk.