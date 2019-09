Rob Harmeling sleutel tot succes na zware periode veldrijder Pim Ronhaar

Hoewel hij sterk reed had veldrijder Pim Ronhaar uit Hellendoorn afgelopen seizoen een periode dat hij liever helemaal niet op de fiets stapte. Mentale problemen en angsten belemmerden hem om wedstrijden te fietsen. Dankzij onder andere de hulp van oud-renner Rob Harmeling kreeg hij weer zin in veldrijden en dat leidde uiteindelijk tot een super seizoen. Hij werd Nederlands en Europees Kampioen bij de junioren.

"Ik kreeg tijdens een training een epileptische aanval, terwijl ik helemaal geen epilepsie heb", vertelt Pim. Het betekende een ommezwaai in zijn nog jonge carrière. "Want ik durfde niet goed meer. Het waren echt mentale problemen. Ik was bang dat mij iets zou overkomen, dat er wat zou gebeuren in mijn lichaam."



Via zijn tante kwam hij op het spoor van Rob Harmeling. "Ik ben op de fiets gestapt, naar zijn bedrijf toe en daar zijn we aan tafel gaan zitten. Ik had al snel de tranen in de ogen. Hij snapte mij situatie goed omdat hij zelf ook dat soort problemen heeft gehad in zijn carrière." Het was een eerste stap in zijn herstel. "Ik heb nog een tijd bij een psycholoog gelopen. Nu gaat het weer goed met me."

"Ik geniet er weer van en dat wil ik elke dag doen." Dat was de inleiding tot mooie resultaten. Pim zette z’n wedstrijden nog even stop, trainde alleen maar. "En toen werd ik Nederlands kampioen, echt geweldig."



Dit seizoen maakt Pim de stap naar de beloften. Dan rijdt hij sommige wedstrijden ook al tegen de echte wereldtop. "Daar kijk ik echt naar uit, dan kun je geen enkel momentje tijdens de wedstrijd meer iets laten liggen."