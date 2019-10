Programma: Eredivisieclubs op zaterdag, Supercup Apollo 8 en squashers beginnen aan seizoen

Betaald voetbal

In de eredivisie spelen alle drie de Overijsselse clubs op zaterdagavond. Heracles Almelo is om 18.30 uur de eerste. Het ontvangt FC Emmen. FC Twente gaat op 19.45 uur op bezoek bij Sparta Rotterdam en een uur daarna begint PEC Zwolle aan de wedstrijd bij Heerenveen.

Go Ahead Eagles speelt in eigen huis tegen Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdagavond en in de 2e divisie gaat HHC Hardenberg op bezoek bij De Treffers.

Amateurvoetbal

In de 3e divisie krijgt Excelsior'31 zaterdag Ter Leede op bezoek. Op zondag ontvangt het goed presterende HSC'21 Gemert.

Genemuiden is de best presterende ploeg in de zaterdaghoofdklasse en speelt komend weekend bij HZVV. Staphorst gaat op bezoek bij Eemdijk, Berkum ontvangt ACV en DETO speelt bij NSC Nijkerk. Quick'20 komt in de zondaghoofdklasse ook al op zaterdag in actie. Het speelt dan het uitduel bij Hollandia.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers spelen deze week twee keer. Woensdag komt BAL Weert naar Zwolle en zaterdag gaat Landstede op bezoek bij ZZ Leiden. Bij de vrouwen speelt Jolly Jumpers zondag bij Den Helder.

Handbal

De handbalsters spelen zaterdag de vierde speelronde in de eredivisie. Daarin speelt Borhave thuis tegen Voorwaarts en DSVD tegen Volendam.

Squash

Morgen begint voor de squashers van Hellendoorn de competitie in de eredivisie. MeerSquash is dan de tegenstander. Vrijdag begint ook de competitie bij de vrouwen, maar in de eerste ronde is Zwolle (de enige Overijsselse deelnemer) vrij.

Volleybal

Het volleybalseizoen in de eredivisie gaat volgende week van start, maar deze week staat de Supercup op het programma. Apollo 8 speelt daarin als verliezend bekerfinalist tegen kampioen en bekerwinnaar Sliedrecht Sport.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn begonnen afgelopen weekend aan het seizoen met een overwinning en spelen zaterdag tegen De Ham, dat de eerste wedstrijd verloor. De vrouwen spelen deze week geen competitie, maar beginnen aan de beker. Daarin staat een halve competitie in twee poules van vijf op het programma. Het Ravijn zit in poule A en Swol 1894 in poule B. De nummers één tot en met vier gaan naar de kwartfinales.