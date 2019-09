Van pittig protest naar pikante plaatjes op boeren- en boerinnenkalender

Agrarisch Nederland staat momenteel volop in het middelpunt van de belangstelling. Uitgerekend in de week van het massale boerenprotest in Den Haag, worden ook weer de nieuwste edities van de boeren- en boerinnenkalender gepresenteerd. Van pittige protesten naar pikante plaatjes...

Stef Bloo uit Deventer is geestelijk vader van de boeren- en boerinnenkalender. De kalender met foto's van schaars geklede boerinnen wordt alweer voor het negende achtereenvolgende jaar uitgebracht, de versie voor boerenzonen is er nog maar net voor de tweede keer.

Populair

De kalender lijkt ieder jaar aan populariteit te winnen. Bloo en zijn team hebben dan ook geen enkele moeite om voldoende kandidaten te vinden. In totaal meldden zich maar liefst vierhonderd agrarische kalendermodellen aan, waarvan uiteindelijk dertig boeren en boerinnen overbleven. "Met deze kalender streven we niet alleen naar zo mooi mogelijke foto's, maar willen we ook positieve aandacht generen voor de schoonheid van het platteland en willen we een ode brengen aan alle voedselmakers en bloementelers. Terwijl er in eigen land vaak verwijtend naar boeren wordt gewezen als het gaat om bijvoorbeeld stikstof, wordt onze agrarische sector wereldwijd juist bejubeld."

'Betrokken bij problematiek'

Het is toeval dat eind deze week de twee kalenders weer worden gepresenteerd, terwijl de boeren dinsdag massaal naar de Hofstad trekken om hun ongenoegen over het overheidsbeleid kenbaar te maken. Bloo is echter niet bang dat zijn kalenders ondergesneeuwd raken. "Sterker, de modellen op onze kalenders zijn juist erg betrokken bij deze problematiek. Een aantal van hen is van de partij in Den Haag en zij laten geen gelegenheid onbenut om hun standpunten kenbaar te maken." Zo is volgens Bloo een van de boerinnen bezig een video op te nemen, waarin de kalenderboys en -girls hun verhaal doen. "Die zal worden verspreid via de sociale media."

Sexy kalenders

Stef Bloo: "Slechts 0,3 procent van de Nederlandse bevolking is boer en daarvan zal binnen afzienbare tijd een derde deel de boerderij opgeven. Vaker noodgedwongen dan uit vrije wil. Veel boeren zijn het beu dat ze voor allerlei problemen als zondebok worden aangewezen. We zijn ons er heel goed van bewust dat we met sexy kalenders het verschil niet gaan maken, maar we promoten de Nederlandse boeren overal waar we maar de kans krijgen."

Uitpakken

Volgend jaar ziet de jubileumeditie van de boerinnenkalender het levenslicht. "We zijn dan van plan om extra uit te pakken. We gaan tijdens de presentatie uiteraard wat speciaals doen en ook voor de kalender zijn er al allerlei plannen."

Op 4 oktober, dierendag, worden de kalenders op feestelijke wijze gepresenteerd in Wilp.