Ondanks bezuinigingen en verhoging ozb blijft Haaksbergen in financiële problemen

Ondanks het snijden in diverse budgetten en het verhogen van de ozb, blijft de gemeente Haaksbergen nog een aantal jaar in de rode cijfers. Door die financiële problemen moet er rekening worden gehouden met preventief toezicht van de provincie. Pas als de gemeenteraad de begroting heeft goedgekeurd, kan de provincie actie ondernemen.

Haaksbergen zal niet de enige gemeente zijn die hard geraakt wordt door een lagere Rijksbijdrage en de hoge uitgaven in het sociaal domein. "Linksom of rechtsom, uitgaven moeten omlaag en inkomsten omhoog. De ozb-knop is de enige knop waaraan gedraaid kan worden, waardoor snel extra geld beschikbaar komt", vertelt wethouder Louis Koopman (Financiën).

"De toekomstbestendigheid en de zelfstandigheid van Haaksbergen staan voorop. Haaksbergen wil er zijn voor alle inwoners, ook voor de zwakkere die extra hulp nodig hebben. Maar daar staan wel financiële consequenties tegenover."

Flinke bezuinigingen nodig

Er zijn flinke bezuinigingen aangekondigd. Zo wordt in het sociaal domein, een van de grootste kostenposten, de komende jaren flink bezuinigd. "Te allen tijde is hulp aanwezig voor de mensen die hulp nodig hebben", laat wethouder Antoon Peppelman (Sociaal domein) weten. "We proberen nu te bezuinigen door zaken anders te laten uitvoeren."

Zo is de verwachting dat er 80.000 euro bezuinigd kan worden op de wasverzorging, door dit centraal te gaan regelen in plaats van dit door de huishoudelijke hulp te laten uitvoeren. Ook de afwaardering van de oude N18 zal versoberd worden. De gemeente zal hier geen geld in stoppen, wat betekent dat een aantal geplande wijzigingen aan de weg niet uitgevoerd gaan worden. Tussen de Noordsingel en Enschede zal een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur gaan gelden.

Investeren

Op andere punten moet juist geïnvesteerd worden om de problemen niet groter te laten worden. Op de ambtelijke organisatie is de laatste jaren veel bezuinigd. Daar moet een verbeterslag gemaakt worden. Daarvoor wordt ook buiten de gemeentegrenzen gekeken, om te kijken of bepaalde onderdelen niet beter uitbesteed kunnen worden bij een andere gemeente.

Ook heeft de raad met de motie om de nieuwbouw van Het Assink Lyceum toch in de begroting op te nemen een stempel gedrukt op de kosten die de komende jaren gemaakt gaan worden.