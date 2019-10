Twee bussen met boeren uit regio Dalfsen op weg naar demonstratie Den Haag

De colonnes richting Den Haag zorgen, samen met het slechte weer en ongelukken, voor de drukste ochtendspits ooit. Rond 8.40 uur stond er meer dan 1100 kilometer file, vooral in het westen van het land.

Volgens Johnny Hogenkamp, varkensboer uit Dalfsen, valt het nu nog wel mee met de overlast:

Het valt nu mee met de overlast, als je kijkt naar wat er nog kan gebeuren...

Kop van jut

"Het is al jaren geleden dat er grote boerendemonstraties waren", vertelt Hogenkamp, "maar boeren zijn het beu dat ze steeds de kop van jut zijn en telkens mogen inleveren." Zelf gaat hij niet naar Den Haag. "25 jaar geleden zijn we tientallen keren geweest, nu is het aan de jongeren. Zij moeten zich vooral laten zien, want uiteindelijk is het hun toekomst."

De boeren zijn het zat dat de regelgeving in de afgelopen jaren steeds verandert terwijl een boer zijn bedrijf niet zomaar kan omturnen. "Er is behoefte aan duidelijkheid en rust, in een sportwedstrijd verander je ook niet halverwege de wedstrijd de spelregels of verzin je een nieuwe regel."

Maat is vol

"De maat is vol, er zijn een aantal dingen die de emmer hebben doen overlopen. De invalacties in een stal in Brabant, onlangs de uitspraak van een politicus dat de veestapel moet halveren, dat driekwart van de boeren weg kan. Dat wordt zonder blikken of blozen gesteld, op geen enkele grond gebaseerd."

"Metingen over stikstof zijn er nog niet, het zijn allemaal aannames. Het wordt makkelijk gezegd: de groep boeren is een kleine groep, die wijzen we aan, die mogen vertrekken en dan kan de hele economie weer doorgaan."

Kringlooplandbouw

Het credo is dat boeren met kringlooplandbouw een duurzamere bedrijfsvoering moeten voorstaan. "Veel boeren zijn al op de goede weg. In geen enkele sector is de stikstof uitstoot zo verminderd als in onze sector. Ook wordt gekozen voor dierenwelzijn. Maar er moet een balans zijn en het moet ook financieel haalbaar zijn voor een boer."

RTV Oost gaat mee met de boeren naar Den Haag, volg via onze website en de app de protestactie.