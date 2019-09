Oldenzaalse vechtersbazen uit video krijgen voor rest van de week schoolverbod

De drie vechtende meiden, die vanochtend door de politie zijn aangehouden, wordt voor de rest van de week de toegang tot school ontzegd. Dat zegt directeur Marcel Snijders van het Carmel College in Oldenzaal. De drie meiden doken op in een spraakmakende video. Intussen is bekend dat de ruzie is ontstaan doordat twee meiden een akkefietje met elkaar hadden, waarna dit via de sociale media totaal is geëscaleerd.

De drie minderjarige meiden werden vanochtend door de politie ingerekend. Zodra ze straks weer op vrije voeten worden gesteld, zijn ze de rest van de week niet meer welkom op school. "We vinden dit dermate ernstig dat we dit niet tot één dag schorsing wilden beperken en ze een hele week de toegang hebben ontzegd." Daarna wordt bekeken of die schorsing eventueel wordt verlengd, zo heeft de schoolleiding besloten.

Thuis aangehouden

De leerlingen werden overigens niet op school, maar thuis aangehouden. Behalve van de locatie Potskampstraat zijn de gearresteerde meiden ook afkomstig van een andere vestiging van het Carmel College, zo meldt directeur Snijders. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Mochten er meer arrestaties volgen, dan hangt ook deze vechtersbazen mogelijk een schorsing boven het hoofd.

Aanleiding matpartij

Intussen is er ook meer bekend over de aanleiding voor de matpartij, waarbij over en weer rake klappen vielen en waarbij plukken haar uit hoofden werden getrokken. Te zien is ook hoe andere leerlingen de vechtende meiden opruien. De schoolleiding heeft de afgelopen dagen uitvoerig met leerlingen over het incident gesproken: "Wat duidelijk is, is dat er eigenlijk sprake is van een kleinigheidje tussen twee leerlingen. Via de sociale media is dit vervolgens dusdanig opgeblazen dat het is ontaard in een ordinaire vechtpartij", aldus directeur Snijders.



Waarover de twee meiden onenigheid hadden, wil hij verder niet ingaan. "In het kader van de privacy kan ik daar verder niets over zeggen."

Onderzoek naar filmer

Ook is er nog een onderzoek naar de filmer van de video. "We willen weten wie dit gefilmd heeft en zullen nadrukkelijk met deze persoon in gesprek gaan." De filmer loopt overigens het risico te worden geschorst. "Dat zou zomaar kunnen."

'Maag draaide om'

De vechtpartij en ook de video zijn de afgelopen dagen uitvoerig op school besproken. Onder meer met de omstanders. Directeur Snijders: "Zij hebben immers het nodige gezien. Ook mijn maag draaide om toen ik de beelden zag."

Brief naar ouders

Zo is er onder meer een brief naar de ouders gegaan. Bovendien zal er de komende tijd op school nog veel aandacht aan worden besteed, waarbij de scholieren worden gewezen op de risico's van de sociale media. "Filmen op de openbare weg is niet verboden, maar het delen ervan kan problemen veroorzaken. Het kan ontaarden in een vorm van opruiing."

Het is nog onduidelijk wanneer de geschorste leerlingen weer welkom zijn op school. "Voordat ze hier weer terugkomen, gaan we eerst uitvoerig met ze in gesprek. In het bijzijn van hun ouders."