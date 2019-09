Wat vind jij: Het is de schuld van de consument dat de landbouw niet sneller verduurzaamt

Het is ook vandaag weer het gesprek van de dag: de landbouwsector. Dinsdag (1 oktober) trekken boeren massaal richting het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de - volgens hun - alsmaar terugkerende negatieve aandacht voor de agrarische sector.

Boeren zijn van mening dat zij onterecht in een negatief daglicht worden gezet en bestempeld worden als grote milieuvervuilers. Temeer omdat zij vinden dat ze al voldoende doen om de agrarische sector te verduurzamen. Dat vindt ook melkveehouder Pieter Koonstra, die een beroep doet op de consument. "Een duurzame- en diervriendelijke bedrijfsvoering. Die omslag wordt zeker gemaakt in onze sector, maar vaak blijkt dat het maatschappelijke geluid zich niet voldoende vertaalt in koopgedrag."

Pieter Koonstra is melkveehouder uit Vinkenbuurt (bij Ommen). Onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt zijn duurzaamheid en het verhogen van biodiversiteit.

"Laten we in de samenleving elkaar niet blijven verwijten dat het anders moet, maar de daad bij het woord voegen", vervolgt hij. "Inspireer de ander door zelf duurzaam bezig te zijn. Als we moeten wachten op de politiek duurt de omslag te lang. Wekelijks kunnen we duurzaamheid bevorderen met onze maatschappelijk verantwoorde boodschappentas onder de arm", doelt Koonstra op het feit dat de consument nog te weinig voor duurzame producten kiest in de supermarkt. "En de 'klant is koning'."

Wat vind jij? Ben je het eens met Pieter Koonstra dat de consument te weinig duurzaam boodschappen doet in de supermarkt? Of vind je dat niet de verantwoordelijkheid van de consument? Stem en laat het weten in de reacties, op Facebook of via WhatsApp.