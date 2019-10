Overijssel heeft ruimte voor honderden edelherten, maar hoe beheren we die dieren goed?

"Er spreekt geen enkele ambitie uit het provinciaal beleid dat er nu ligt." zegt Bas Worm. En dat steekt de hertenexpert uit Enschede nog het meeste. "We hebben jarenlang gewerkt aan het natuurnetwerk, de ecologische hoofdstructuur. Daar zijn miljoenen euro's ingestoken. Maar als het dier hier komt, weet niemand wat ze ermee moeten."

Struinend door het kleine stukje bos tegen de rand van Enschede, gaat Bas Worm op zoek naar sporen. "Ik denk niet dat het edelhert hier zit, maar van reeën weet ik het wel zeker. In Overijssel is plaats voor driehonderd edelherten"

Bijpraten

Er is morgen een themabijeenkomst voor politici uit Overijssel over het edelhert. Deskundigen praten de politiek bij over het edelhert. En uiteindelijk zal de politiek dus een beslissing moeten nemen. Ook hertenexpert Bas Worm praat morgen mee; om uit te leggen hoe een edelhert leeft.

"Voor deze ene keer doe ik het voor de camera. Burlen, niet brullen, Burlen." Dan zet Worm zijn handen aan zijn mond en imiteert de lokroep. Hoe dat klinkt? Dat zie je in de video hieronder.

CDA-Statenlid Jeroen Piksen is één van de organisatoren van de bijeenkomst, morgen over het edelhert. Hij snapt de kritiek van Worm. Want waarom wijzen we geen leefgebieden aan voor edelherten waar die beesten hun gang kunnen gaan? "Dan kom je bij de vraag, gaat er een hek omheen? Hoe zit dat met vraatschade bij boeren?", stelt Piksen. "Welke wegen lopen daar en worden die gebieden afgesloten voor mensen?"

Afschot

Feit is dat het edelhert een discussiepunt gaat worden in de Overijsselse politiek. Morgen neemt een groep politici alvast een voorschot op die discussie. Maar een discussie moet het morgen niet worden. "Want als het gaat om edelherten, gaat het ook vaak over afschot en dan komt er emotie bij kijken. En dat willen we niet", zegt Piksen.