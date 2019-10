Na dertig jaar Amerika, filmsterren en eigen tv-rubriek is bloemist John Freriksen terug in Twente

Het papier op het etalageraam en de deur voorkomt nieuwsgierige blikken van buiten. Binnen is de 57-jarige John Freriksen bezig met het ordenen van bloemstukken en het ophangen kerstversiering. "Zaterdag ga ik open en over een paar weken start de kerstverkoop, ik kan dus net zo goed meteen in kerstsfeer beginnen." Bloemist John Freriksen is sinds vorig jaar terug in Nederland na meer dan dertig jaar pieken en dalen in Amerika en Canada

Film- en popsterren

“Na een opleiding bloemsierkunst in Enschede, las ik in een magazine een vacature voor een 'floraldesigner' in het Amerikaanse Beverly Hills. Na een sollicitatiegesprek in Antwerpen vertrok ik ruim dertig jaar geleden naar Amerika. Ik weet nog dat ik over Los Angeles vloog en zeker een half uur alleen maar lichtjes zag. Zo’n grote stad had ik nog nooit gezien. Onderweg grote auto’s en grote huizen en hoe dichter we bij Beverly Hills kwamen, hoe groter de auto’s en huizen werden. Ik werkte in een winkel aan Camden Drive en heb bloemstukken gemaakt voor onder Linda Evans, Burt Reynolds, Jack Nicolson, Michael Jackson en Ronald Reagan."

Freriksen ontmoette diverse film- en popsterren (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

CityTV

Het krijgen van een permanente verblijfsvergunning in Amerika viel niet mee en na een paar jaar besloot John om voor zichzelf te beginnen in Canada. "Ik begon in Vancouver en verhuisde later naar Calgary." Calgary is de derde grootste stad van Canada en telt ruim één miljoen inwoners. In het ontbijtprogramma van de lokale tv zender CityTV had John eigen bloemenrubriek. "Ongeveer eens in de twee weken was ik te gast in de studio. Rond kerst, Thanksgiving en Valentijnsdag iets vaker en kwam de filmploeg bij mij in de winkel. Ik vond het hartstikke leuk om te doen en werd zelfs herkend op straat."

John Freriksen had op de Canadese televisie een bloemenrubriek (Foto: RTV Oost)

Tegenslagen

Door een overstroming in Calgary loopt de zaak van Freriksen waterschade op die niet wordt vergoed. "De inventaris was kapot en de zaak kon zeker een maand niet open. Toen ik het net weer op de rit had, werd het pand gekocht door een projectontwikkelaar en kon ik op zoek naar een nieuw onderkomen. De afwikkeling van de nieuwe vergunningen verliep erg stroperig en al met al zat ik een half jaar zonder inkomsten. De recente oliecrisis in Canada gaf het laatste zetje waardoor ik de winkel wel moest sluiten."

John Freriksen opent zaterdag z'n bloemboetiek in Ootmarsum (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Gezelligheid

Vorig jaar keerde Freriksen platzak terug naar Twente en woonde tijdelijk bij z'n moeder. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus opent de avonturier met behulp van familie en vrienden zaterdag de deuren van Floral Art in Ootmarsum. "Ik heb er erg veel zin en eerlijk gezegd is het nergens zo gezellig als hier in Twente."