Rijssense belde dag na veroordeling voor stalken opnieuw huisartsenpost

Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de nieuwe strafzaak tegen de Rijssense. De vrouw verscheen niet voor de rechter, omdat ze haar strafzaak niet aankon. Tijdens de strafzaak werd duidelijk dat de meeste instanties inmiddels met de handen in het haar zitten als de naam van de vrouw weer langskomt.

'Aaibaarheidsgehalte'

De vrouw onderging al vele behandelingen, zelfs tbs met dwangverpleging lang geleden, maar niets lijkt te helpen. "Ze is echt een probleem van de buitencategorie", omschreef de officier van justitie de vrouw. "Het aaibaarheidsgehalte van de vrouw was al snel de deur uit."



Tbs met dwangverpleging eiste de officier van justitie afgelopen april ook tegen de vrouw, maar de rechtbank vond dat zo'n straf te ver ging voor het stalken van huisartsenposten. Er werd uiteindelijk één jaar cel, waarvan een deel voorwaardelijk opgelegd, waardoor de vrouw de dag na de uitspraak vrij kwam. Ze had haar straf al uitgezeten in voorarrest.



Angststoornis

Haar advocaat noemt het 'een lel van een probleem' waar de Rijssense mee kampt. Ze heeft niet alleen een lastige persoonlijkheidsstructuur, maar ook een ernstige angststoornis en een posttraumatische stressstoornis. Volgens hem kon ze er niets aan doen dat ze meteen weer belde. Ze had medicijnen voor haar suikerziekte nodig en werd na elke afwijzing banger.



De advocaat denkt dat een behandeling waarbij de vrouw zelf het heft in handen heeft succes kan hebben. De Rijssense zit op dit moment in voorarrest op een speciale afdeling van het huis van bewaring. Volgens de reclassering kan er snel begonnen worden met een traumabehandeling. Die kan daarna in een psychiatrische kliniek worden voortgezet.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak