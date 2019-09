Expeditie Oost: Guus uit Nijverdal snelste teckel van Oost Nederland

Jammer genoeg mag Guus zich slechts de beste van elf noemen, want het evenement viel zeker wat betreft het aantal deelnemers een beetje in het water.

En de winnaar is .... Guus uit Nijverdal (Foto: Team Expeditie Oost)

Mega populair

"We hebben het in ons 45-jarig bestaan al eens meegemaakt dat er 100 teckels meededen. Zij werden vervolgens aangemoedigd door een kleine 1.500 man publiek. Nee, dat is niet meer. Zeker ook omdat de Nederlandse Teckelclub nu met regio's werkt. En iedere regio heeft haar eigen wedstrijd. Het aantal is wel wat aan de lage kant maar ja, wat wil je ook met dit 'hondenweer'", aldus Herman Nijhuis, de enthousiaste spelleider.

Wij kijken onze ogen uit

De deelnemende teckels en hun baasjes zijn meer dan enthousiast. Guus, Madelief, Charlotte maar ook Diesel rennen zich de benen uit het lijf. De baasjes gillen alsof er een jackpot te winnen is en het publiek? Oh nee, dat was er gisteren niet.

"Het is mijn eerste keer, heerlijk vinden wij het. Suus is dol op rennen en ik op winnen dus we zijn redelijk een perfect koppeltje", aldus Stephanie ten Harkel, het baasje van teckel Suus.

We behandelen ze als kinderen

"Deze twee hondjes zijn mijn kindjes. En ja, het ziet er wellicht bijzonder uit maar ik ben enthousiast en vind dit leuk. Nee, ik schaam mij er niet voor", aldus Jan van Ingen uit Deventer, het baasje van Madelief en Diesel.

Maar er kan er maar één de winnaar zijn. De snelste teckel van het Oost Nederlands Kampioenschap Teckelrennen is .... Guus uit Nijverdal.

Guus en zijn baasjes. Gefeliciteerd! (Foto: Team Expeditie Oost)