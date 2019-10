Metaaldeeltje cruciaal in Zwolse 'kruipruimtemoord', zelfmoord of doodslag?

Moordslachtoffer Deniz werd in stukken gevonden in de kruipruimte van kameraad Mark (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Hoeveel waarde hecht de rechtbank Overijssel aan een metaaldeeltje? Dat is de cruciale vraag in de zaak over de Zwolse 'kruipruimtemoord'. In die zaak overleed de Turkse Zwollenaar Deniz aan een schot in zijn hoofd en werd vervolgens door zijn kameraad in stukken gezaagd en in de kruipruimte verstopt. Justitie kan niet uitsluiten dat het een zelfmoord was. Maar hoe komt er dan een metaaldeeltje in Deniz' hoofd?

Het deeltje metaal is een stukje plaatstaal. Het werd tijdens onderzoek van de lichaamsdelen aangetroffen in het hoofd van het slachtoffer. Het NFI weet niet hoe het er komt, politie en justitie ook niet en Deniz' oud-kameraad Mark zegt er niets over. Mark is verdachte in de zaak.

In het hoofd geschoten

Hij zegt dat Deniz zichzelf in een roes van alcohol en drugs in het hoofd heeft geschoten. Mark had hem nog tegen willen houden en zegt de hand weggetrokken te hebben. Dat zou de opmerkelijke wijze verklaren, waarop de kogel het hoofd is binnengedrongen.

Het NFI kan niet uitsluiten dat het zelfmoord is geweest. Justitie ook niet en vroeg daarom vrijspraak voor doodslag. Nabestaanden van Deniz dienden vervolgens een rapport in van een vooraanstaand patholoog, die de zaak bekeken had. Volgens die arts kon van zelfdoding geen sprake zijn. Hij had het daarbij over de schotafstand, roet op de wond en de vreemde manier van kogelinslag. De rechtbank besloot toen dat het rapport van de patholoog nader bestudeerd moest worden, voordat ze een uitspraak deden in de zaak.

Metaaldeeltje

Afgelopen zomer maakte de advocaat van verdachte Mark al gehakt van het contra-rapport. Vandaag liet ook het OM weten dat de arts zich uitgesproken had over terreinen waar hij eigenlijk geen kaas van had gegeten. Ook bleek dat het NFI zich op een soortgelijke manier over het rapport heeft uitgelaten.

Over de herkomst van het metaaldeeltje kan weinig worden gezegd. Het is onduidelijk waar het vandaan is gekomen. Mocht de rechtbank oordelen dat het afkomstig moet zijn van een metalen voorwerp dat Deniz voor zijn hoofd heeft gehouden ten tijde dat het dodelijke schot werd gelost, dan sluit dat het scenario zelfmoord uit. Maar als de rechtbank het deeltje staal laat voor wat het is, dan lijkt vrijspraak voor doodslag te volgen.

Lijk in stukken gezaagd

Wel wordt verdachte Mark waarschijnlijk veroordeeld voor het wegmaken van het lijk. Hij heeft toegegeven dat hij Deniz in stukken heeft gezaagd. Hij zegt dat in paniek te hebben gedaan. Ook wordt hij nog verdacht van wapenbezit en het stelen van geld uit Deniz' zak.

Over twee weken gaat de rechtszaak verder.