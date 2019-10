Vluchteling overgiet zichzelf met nepbloed voor IND in Zwolle

De vluchteling met de naam Vasilkevich verblijft al twee jaar in Nederland en woont in het AZC Luttelgeest. Hij is in zijn eigen land journalist en daarmee ook een bekende Oekraïner. Hij heeft geschreven over politieke moorden waarvan hij zegt bewijs in handen te hebben over wie daar achter zit. De veiligheidsdiensten nemen hem dat kwalijk, zo zegt hij, en maken hem het leven in dat land onmogelijk. Hij is meerdere keren met de dood bedreigd. Ook heeft hij een paar dagen gevangen gezeten en is daarbij gemarteld.

Onveilige situatie

De actie die hij bij het IND-kantoor voerde, deed hij in zijn eentje. Hij wil daarmee aandacht vragen voor de onveilige situatie in zijn land. Dat geldt voor hem persoonlijk, maar ook voor heel veel inwoners van Oekraïne.

Terwijl hij de actie uitvoerde ging er een brandalarm af bij het hoofdbureau van de politie dat pal tegenover het IND-kantoor zit. Het politiebureau werd deels geëvacueerd en de demonstrant schrok ervan dat er ineens zoveel agenten naar buiten kwamen. Hij dacht dat ze voor hem kwamen, maar dat was niet het geval.

Twee beveiligers van de IND kwamen naar buiten en stuurden hem weg. Vasilkevich blijft wachten op zijn verblijfsvergunning.