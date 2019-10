Zwolle en Wrocław vinden elkaar in aanpak klimaatveranderingen

"In Nederland is Zwolle één van de koplopers in Nederland, we hebben op stads- en regionaal niveau oplossingen waarin we rekening houden met het veranderende klimaat." Wateroverlast, droogte, vergroening. Allemaal uitdagingen waar Zwolle mee aan de slag is. Net als de Poolse stad Wroclaw, waar wethouder Ed Anker gisteren het verhaal van zijn stad vertelde.

Straten die zich (willen) laten ombouwen tot klimaatstraat, door onder meer meer groen in te passen. "In Assendorp en de AA-Landen hebben bewoners met de gemeente meegedacht hoe ze konden vergroenen", vertelt Anker. "Maar ook het schoolplein van basisschool De Zevensprong dat vergroend is. Mensen die in Stadshagen een regensensor in hun achtertuin zetten, waarmee data verzameld wordt dat door het KNMI gebruikt kan worden. Geluidswallen die ook waterkerend zijn."

Vergelijkbaar

Allemaal projecten waar ze in Wroclaw in geïnteresseerd zijn, aldus Anker. "Enerzijds lijken we heel erg op elkaar. Qua mentaliteit, qua problemen met water en met droogte. Een binnenstad waar weinig groen is. Ze willen hier een verschil in maken en hebben de urgentie om het aan te pakken."

"Tegelijkertijd zijn ze echt veel groter en een gemeente is hier meer te vergelijken met een provincie. Dat betekent dat ze dus ook meer ruimte hebben om dingen voor elkaar te krijgen."

Zwolle en Wroclaw zitten al langer met elkaar om tafel. "We zijn een paar jaar geleden aan elkaar gekoppeld. Ik was vorig jaar al op een congres hier en zij zijn een keer in Zwolle geweest. We zijn aan het onderzoeken of we projecten kunnen uitwisselen."