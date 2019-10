Vier vragen over de hardnekkige droogte in Overijssel: "Het wordt extremer"

"Waar in de maanden juli, augustus en het begin van september de lijn van de grondwaterstanden nog geleidelijk daalde, is er nu een lichtelijke stijging te zien. Wij verwachten dat de laagste grondwaterstanden inmiddels zijn bereikt en dat het nu weer een stijgende lijn wordt."



Dus we kunnen stellen dat de droogte in Overijssel voorbij is?

"We zien met name dat in de hooggelegen gebieden, zoals de Sallandse Heuvelrug, de grondwaterstand nog aan de lage kant is. We hebben nog veel meer regen nodig om dat op peil te krijgen. Als we een normale Hollandse herfst en winter krijgen, zou deze stand weer op een gemiddeld niveau kunnen komen. De regen van de afgelopen dagen helpt wel iets, maar het is voor hooggelegen gebieden nog te weinig."



We moeten dus hopen op een regenachtige herfst?

"Dat zou de situatie in Overijssel wel ten goede komen. Vorig jaar hadden we een hele droge zomer, maar in de herfst en winter viel er ook weinig regen. Bij droogte denken mensen vaak aan hoge temperaturen, maar met een graad of vijf en geen neerslag is het ook gewoon droog."



Hoe groot is de kans dat we deze periodes van droogte vaker meemaken?

"Ik ben natuurlijk geen wetenschapper, maar je merkt wel dat 'extremen' in het weer toenemen. Regenval wordt heviger en er zijn langere periodes van droogte. De deskundigen stellen ook dat dit vaker gaat voorkomen."



Dus daar zullen maatregelen voor moeten worden getroffen?

"Ja, maar daar zijn we ook druk mee bezig. We richten ons gebied op een bepaalde manier in, zodat het periodes van droogte of zware regenval kan weerstaan. We blijven bezig met een goede aan- en afvoer van water, maar ook met de opslag daarvan. In ons werk houden we overal rekening mee."

