Tbs voor stalkende Almeloër met 'ernstige problemen'

Een 24-jarige man uit Almelo, die een jonge plaatsgenote heftig begon te stalken, is veroordeeld tot 397 dagen cel en tbs met dwangverpleging. De bedreigingen waren zo heftig dat het slachtoffer en haar familie wekenlang uit angst in de woonkamer sliepen. De man dreigde onder ander dat hij de 'schoonheid' van het slachtoffer zou afpakken.

Het slachtoffer werd aan het eind van de zomer vorig jaar wekenlang bestookt met een stroom aan berichten, telefoontjes en videochats van de 24-jarige die ze nog nooit heeft ontmoet of gesproken. Haar belager blijkt veel over haar te weten, hij heeft haar telefoonnummer, weet waar ze woont, wie haar vriend is en welke auto ze gebruikt.

Schietbewegingen

De 24-jarige blijft zich dreigend in haar richting gedragen. Twee weken geleden werd een opname van een een videogesprek getoond in de rechtszaak waarin te zien was dat hij schietbewegingen maakt met zijn hand en de geluiden "paw, paw", maakt. "Ik weet waar ze woont en zal haar van haar scooter af schieten", zegt de belager op videobeelden die in de rechtszaal afgespeeld werden.

Ernstige problemen

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum, die de Almeloër observeerden, concludeerden dat er ernstige problemen zijn met de geestelijke gezondheid van de man. Zij gaven aan dat de man, die weigerde mee te werken aan het onderzoek, last heeft van psychoses en schizofrenie. Hij past daardoor perfect in het profiel van iemand die uiterst volhardend blijft stalken omdat hij denkt gelijk te hebben. Het PBC sloot niet uit dat de man zo gevaarlijk is dat hij uiteindelijk iemand iets zou aandoen. Zij adviseerden een tbs met dwangverpleging, een advies dat de rechtbank overnam.