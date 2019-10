Marike Bezema treedt toe tot Raad van Commissarissen FC Twente ​

Ze is maandag benoemd tijdens de vergadering van aandeelhouders. Bij de benoeming heeft ook de ledenverenging 'Twente, verenigt!' een positief advies afgegeven.

Kwartet

Met de toetreding van Marike Bezema bestaat de RvC van FC Twente uit vier personen. Naast Bezema zijn dat voorzitter Dennis Schipper, Koen Groenewold en Frans Weghorst. Het is de bedoeling dat de RvC nog met één persoon wordt uitgebreid. ?



Waterschap

Bezema is afkomstig uit De Lutte. Ze is in haar dagelijkse werkzaamheden actief als afdelingshoofd Strategie en Beleid bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Daarnaast is Bezema voorzitter van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Oost-Nederland en is zij lid van de Raad van Commissarissen van Twente Milieu.



Verbinding?

Bezema is in haar nopjes met haar benoeming bij de RvC van FC Twente: "Dat een voetbalclub meer is dan alleen maar voetbal is afgelopen jaren meer dan eens duidelijk geworden bij FC Twente. Supporters, ondernemers en de gemeente Enschede hebben de club gered. Zij weten dat FC Twente ook andere belangen in de regio dient en dat het Twentse ros in ons hart zit. Jong, oud, man, vrouw, voetbal verbindt! Voor een wedstrijd samen in De Grolsch Veste of voor de televisie, maar de club is ook de verbinding door vele activiteiten die in de regio worden georganiseerd. Ik wil mij inzetten om, uiteraard samen met de andere RvC-leden, een bijdrage te leveren aan een goed fundament onder FC Twente."