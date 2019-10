Drugsoverlast Nijverdal: gemeente sluit woningen, OM vervolgt bewoners

Afgelopen juni sloot burgemeester Anneke Raven twee woningen wegens drugsoverlast in de Nijverdalse Kruidenwijk. Het Openbaar Ministerie is inmiddels begonnen met het vervolgen van de bewoners. Gisteren werd tien maanden cel geëist tegen de 30-jarige bewoner van een woning aan de Venkel, dinsdagmorgen stond de 19-jarige bewoner van een woning aan de Laurier voor de rechter. Zijn zaak gaat op 23 december verder.

In de woning van de 30-jarige werd begin juni ruim zeshonderd gram harddrugs gevonden. De man vertelde in de rechtszaal dat de drugs 'voor eigen gebruik' waren. Op de vraag van de rechtbank waarom hij zo'n grote hoeveelheid voor eigen gebruik in huis had, zei de man dat hij ooit een schadevergoeding van tienduizend euro kreeg en dat investeerde in drugs.

Huis kwijt

"Als u kijkt op mijn bankrekening ziet u dat er dat er niet veel meer op staat." De man is zijn huis kwijt, de woningbouwvereniging zei meteen na de sluiting van de woning voor een half jaar de huur op. De woningbouwvereniging stelt de 30-jarige aansprakelijk voor het verlies van een half jaar huuropbrengst.

Criminele groepen

Volgens het Openbaar Ministerie houden twee criminele groepen zich bezig met de handel in drugs in Nijverdal waarbij niet geaarzeld wordt om geschillen tussen beiden met geweld op te lossen. Een vechtpartij voor de flat aan de Venkel op 22 mei zou daarvan een voorbeeld zijn. Toen werden twee mannen van 49 en 55 op de parkeerplaats in elkaar geslagen door een groep van zo'n zes mannen.

Klap met ijzeren staaf

Het 55-jarige slachtoffer raakte zelfs zo zwaar gewond door een klap met ijzeren staaf op zijn hoofd, dat hij het bewustzijn verloor en naar het ziekenhuis gebracht moest worden. De officier van justitie zei maandag dat de 30-jarige degene is die de klap gaf. Dat zou blijken uit camerabeelden van een bewakingscamera.

Hard- en softdrugs

In de woning van 19-jarige werd op 17 juni een arsenaal aan hard- en softdrugs aangetroffen. Ook vond de politie lege en met drugs gevulde zakjes, weegschalen en geld. De man kwam al vaker in aanraking met justitie voor drugsgerelateerde zaken en blijft tot aan zijn zitting in december vastzitten. Zijn advocaat vroeg de rechters in Almelo om de jonge Nijverdaller op vrije voeten te stellen, maar dat werd door de rechtbank afgewezen.

In de zaak van de 30-jarige doet de rechtbank op 14 oktober uitspraak.