Boeren Ommerkanaal voeren thuis actie met trekkers en pannenkoeken

Boeren in Ommerkanaal blijven thuis om actie te voeren

Het is niet dat ze de actie in Den Haag niet steunen, maar een aantal boeren uit Ommerkanaal bleef vandaag bewust thuis. Ze demonstreerden bij de basisschool met trekkers en trakteerden op verse pannenkoeken.

"De kinderen zijn onze toekomst. We leggen liever hier op school uit wat een boer allemaal doet en waarom boeren nodig zijn, voor veilig voedsel van hoge kwaliteit. We hopen dat onze kinderen in de toekomst ook nog boer kunnen zijn."

André Slager is met zijn trekker gekomen, omdat hij graag in zijn eigen omgeving wil laten zien wat een boer doet en waarom het werk belangrijk is.

Toekomst voor kwaliteit

Twee van zijn kinderen willen boer worden, de kleine Loïs van vijf en Sem die nu in groep 8 zit. "Natuurlijk hoop ik dat het kan, ik denk ook echt dat er toekomst is. Nederland staat wereldwijd bekend om zijn hoge kwaliteit landbouw. Maar als dan een politicus roept om de veestapel te halveren, dan ben ik toch wel eens bang. Het is spannend."

De kinderen vonden het prachtig, ze waren zelf vanochtend al naar school gekomen op hun traptrekkers en in overall. De pannenkoeken lieten ze zich goed smaken.