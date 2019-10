OM wil celstraf voor Hengeloër die zwager zou hebben neergestoken

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel voor een Hengeloër (30) die vorig jaar zijn zwager zou hebben neergestoken in Hengelo. Het slachtoffer vertelde toegesnelde politieagenten dat er niets aan de hand was, en hij zichzelf had gestoken.

Het incident was op 20 juli bij de Tuindorpvijver. Het slachtoffer liep twee steekwonden op: eentje in zijn zij en een in een been. De steekpartij gebeurde voor de ogen van meerdere omwonenden. Zij verklaarden hoe een conflict ontaarde toen de 30-jarige met twee messen begon in te steken op het slachtoffer.

Familieconflict

De zwager was die dag op weg naar zijn schoonouders, om te vragen of ze de van hem geleende 8250 euro wilden terugbetalen. Waarschijnlijk was de situatie rond de lening al langer gespannen, want de ontmoeting tussen de verdachte en het slachtoffer mondde bijna meteen uit in een handgemeen. Toen het slachtoffer op de grond viel en vervolgens wilde opstaan, werd hij plots van achteren neergestoken.

Volgens de verdachte was de situatie erg emotioneel. Hij vertelde de rechtbank dat hij het opstootje buiten zag, een mes pakte en naar buiten ging. Het mes was bedoeld om zijn zwager af te schrikken, maar hij door emoties overvallen werd en niet meer helemaal precies weet wat er gebeurde.

"Waarom ging hij niet weg?"

"Als hij toch zag dat ik messen bij me had, waarom ging hij dan niet weg?", zei de man tegen de rechtbank. De Hengeloër zit al sinds het incident vast. Omdat er twijfels waren over zijn persoonlijke omstandigheden, werd hij onderzocht bij het Pieter Baan Centrum. Die concludeerde dat de man behoorlijk emotioneel kan worden, maar vond geen aanwijzingen van een stoornis.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.