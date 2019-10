Wat vind jij: CO2-discussie of niet, de reislustige jeugd blijft toch wel vliegen

Woensdag 2 oktober is de start van de jaarlijkse kinderboekenweek. Een feest voor alle jeugdige lezers en vaak ook voor ouders en grootouders. Ieder jaar wordt een aansprekend thema gekozen en dit jaar is dat 'Reizen'.

"Allerlei prachtige boeken zijn verschenen waarin voertuigen, vliegtuigen en zelfs ruimteschepen een rol spelen", zegt Kees Schafrat, directeur van Boekhandel Brookhuis. "De behoefte de wereld te ontdekken is de laatste jaren alleen maar groter geworden en reizen is goedkoper dan ooit tevoren."

Kees Schafrat is directeur van Boekhandel Groothuis en alwetende over de boekensector.

Ontdekken

"Op 20-jarige leeftijd stapte ik voor het eerst in een vliegtuig en vakantie in het buitenland was voor mij als kind niet aan de orde", beschrijft Schafrat. "Mijn neefjes en nichtjes daarentegen hebben in hun korte leven al meer van de wereld gezien dan ik in mijn leven ga zien. In tussenjaren of sabbaticals reizen ze de hele wereld over." Volgens hem zal het klimaatdebat en de 'vliegschaamte' daar geen invloed op hebben. "Dat zullen ze gewoon blijven doen en daar helpt vooralsnog geen CO2-discussie ze van af."

