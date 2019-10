Wolven die in Overijssel waren al maanden spoorloos verdwenen

Drie wolven die de afgelopen jaren onder meer in Overijssel hebben rondgelopen, zijn spoorloos verdwenen. De Zoogdiervereniging sluit niet uit dat deze dieren zijn doodgeschoten door stropers, aldus een woordvoerder dinsdag. Maandag werd bekend dat de wolvin Naya, die zich na een reis door Nederland in België vestigde en daar welpen kreeg, waarschijnlijk moedwillig is gedood.

Sinds maart 2015 zijn zestien verschillende wolven in Nederland geweest. Van dertien wolven is het lot bekend. Vier wolven zijn omgekomen bij een verkeersongeluk, waarvan twee in Nederland. Twee wolven, waaronder dus Naya, zijn doorgelopen naar Vlaanderen, drie wolven hebben zich op de Veluwe gevestigd en vier wolven zijn teruggelopen naar Duitsland, waar ze zich hebben gevestigd. Van de drie laatste wolven ontbreekt elk spoor.

De genetische data van wolven worden in heel West-Europa bijgehouden en gedeeld. Als een wolf sporen achterlaat of ergens dood wordt gevonden, is die informatie tot in Tsjechië en Polen bekend. De drie vermiste wolven zijn kwijt sinds ze Nederland bereikten.

Eén van de wolven viel tussen maart en mei 2018 schapen aan in Overijssel en is daarna verdwenen. Van een andere wolf werd vorig jaar een filmpje gemaakt toen het dier de snelweg A28 bij Putten overstak. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de wolf.

Mogelijk verdronken

Het zou kunnen dat de wolven zijn verdronken bij het oversteken van een rivier, hoewel de zeer sterke dieren dat normaal gesproken best kunnen, aldus de Zoogdiervereniging. Er zijn geen concrete bewijzen dat de wolven in handen van stropers zijn gevallen.

