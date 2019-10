Politieke lobby voor IJsselkogge-museum draait op volle toeren

Dat het schip een prominente plek langs de IJssel krijgt, is zeker. "Het scheepswrak komt na de conservering sowieso terug naar Kampen. Maar over de manier waarop we de IJsselkogge tentoon kunnen stellen, willen we meer informatie", aldus burgmeester Koelewijn.

IJsselkogge museum

De burgemeester praat deze week met experts over een minimale en maximale variant. In de minimale variant wordt de IJsselkogge in een soort glazen vitrine langs de IJssel neergezet.

Maar die optie geniet geen voorkeur. De gemeente kiest liever voor de bouw van een nieuw museum waarin de IJsselkogge permanent tentoon gesteld kan worden. Een gebouw waar ook de geschiedenis van de Hanzevaart en de Hanzestad Kampen een prominente plek krijgt. Zo'n museum kost zeven à acht miljoen euro. Bovendien komen daar jaarlijks nog eens een miljoen euro aan exploitatiekosten bij.

Lukt het de burgemeester genoeg geld bij elkaar te lobbyen?

Financiële steun noodzakelijk

De maximale variant is volgens burgemeester Koelewijn alleen haalbaar met financiële steun van provincie, Rijk en de Europese Unie. De politieke lobby daarvoor draait op volle toeren. "Kampen kan het niet alleen", zegt Koelewijn. "We willen de komende twee jaar onderzoeken wat reëel en haalbaar is en op wat voor financiële steun mogen we rekenen. We zullen op basis daarvan nog deze raadsperiode een definitief besluit nemen over de toekomst van de IJsselkogge."