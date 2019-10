20 meter hoog kunstwerk bij station in Zwolle geplaatst

Het zal de meeste bezoekers aan de zuidzijde van het station in Zwolle vandaag al zijn opgevallen: een beeld van roestvrij staal van zo'n twintig meter hoog. Het is het werk van een Amerikaanse kunstenaar en is speciaal voor Zwolle gemaakt.

Het kunstwerk is gisteravond in de stromende regen geplaatst. Het beeld van roestvrij staal heet Tials of Gavin en is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Jason Myers.

Op reis

Het kunstwerk moet iemand uitbeelden die op reis gaat. Daarnaast is het een symbool van verbinding, Tials of Gavin markeert een nieuwe plek waar reizigers elkaar kunnen ontmoeten.

Het beeld is gefinancierd door de Zwolse kunstenaar Ronald Westerhuis. Hij geeft elk jaar één internationale kunstenaar de mogelijkheid om een kunstwerk te produceren.

Lowlands

De afgelopen twee jaar was het kunstwerk al te bewonderen op Lowlands en daar zal het beeld volgend jaar in augustus ook tijdelijk weer naartoe gaan. In elk geval blijft het station in Zwolle de komende vier jaar de vaste plek voor het kunstwerk.