"Vrouwen zijn te bescheiden voor topfuncties in de politiek"

"Onzekerheid speelt een rol, maar het is ook dat je een vrouw eerst drie keer moet vragen voordat ze ja zegt." Dat moet de voornaamste reden zijn dat er zo weinig vrouwen in een topfunctie zitten. Het is één van de gehoorde opmerkingen tijdens het theatercongres 'Van korset tot papadag' in Odeon in Zwolle.

Er is 100 jaar kiesrecht voor vrouwen in Nederland maar waar blijft de eerste vrouwelijke premier? Het zijn nog steeds vooral mannen waarop gestemd kan worden. Waarom dat zo is? Daarover werd gisteravond gediscussieerd tijdens het congres.

Gaatske Ladenius

Met grappige sketches en historische filmpjes nam politiek historicus Eveline van Rijswijk de zaal mee in de geschiedenis van vrouwen in de landelijke politiek. Theatermakers Yuna en Fieke namen samen een duik in de provinciale archieven.

Met hulp van het Historisch Centrum Overijssel ontstond op die manier een ode aan de vrouwen die vóór gingen, zoals gemeenteraadslid in Almelo en eerste vrouwelijke Statenlid Gaatske Ladenius in 1919.

Stem op een vrouw

Devika Partiman van Stichting Stem op een vrouw weet hoe we meer vrouwen in de politiek kunnen krijgen. "Breng je stem tijdens de volgende tweede Kamerverkiezingen niet uit op de eerste vrouw van jou partij maar geef je stem aan de tweede of derde vrouw op die lijst. Want de eerste vrouw krijgt snel teveel stemmen waardoor er geen voordeel meer is."

Vrouwelijke premier

Het publiek kon tijdens dit theatercongres een aantal vragen beantwoorden waarop ter plekke kon worden gereageerd. 'Wie zou volgens jou de eerste vrouwelijke premier moeten worden?' Er kwamen tientallen namen naar voren, vooral uit de huidige politieke arena. Carola Schouten? Femke Halsema? Niemand heeft gedacht aan Cora van Nieuwenhuizen. Juist zij heeft recent gezegd het wel te zien zitten om de volgende minister-president te zijn.