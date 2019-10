'Ontslag directeur DSS in Goor volledig te wijten aan Gerard Sanderink'

Het ontslag van de commercieel directeur van Dutch Solar Systems in Goor is volledig te wijten aan de opstelling van bedrijfseigenaar Gerard Sanderink. De Almelose rechtbank ziet de ontslagen directeur als slachtoffer van de 'verhitte strijd' tussen de Twentse zakenman Sanderink en zijn ex-geliefde Brigitte van Egten.

De Almelose rechter Van Houten is snoeihard in zijn beoordeling van de ontslagzaak. Hij veegt de vloer aan met de manier waarop het ontslag is gebeurd en nog meer met de argumenten die zijn gebruikt. Volgens hem is de commercieel directeur het slachtoffer van de "allesoverheersende strijd" tussen Sanderink en Van Egten.

Sanderink veranderde houding

De rechter ziet een positieve verklaring van de ontslagen directeur - in december vorig jaar - over Brigitte van Egten als aanleiding. Van Egten was destijds directeur van DSS. "Op dat moment veranderde de houding van Sanderink en wordt er een groot aantal verwijten gemaakt." De ruzie tussen Sanderink en Van Egten begon november vorig jaar. Later bleek dat Sanderink een nieuwe vriendin in z'n leven had gekregen: de zelfbenoemde 'cyberdeskundige' Rian van Rijbroek.

Sanderink op oorlogspad

De rechter is weliswaar kritisch op sommige dingen die de directeur deed, maar ziet ze in het licht van de ruzie tussen Sanderink en Van Egten. Zo vindt de rechter het niet goed dat de man de boekhouding een paar dagen meenam, om die zo uit handen van Sanderink te houden zodat de boekhouding niet gemanipuleerd kon worden.

Maar tegelijkertijd vindt de rechter het niet onbegrijpelijk dat hij dat deed, want "gelet op de ontbrande en verhitte strijd is het voorstelbaar dat bij de directeur de gedachte opkwam dat de boekhouding gemanipuleerd kon worden om de nog immer ongefundeerde fraude aantijgingen handen en voeten te geven". Kortom: ook de rechter ziet dat Sanderink op oorlogspad is tegen Van Egten.

Slecht werkgever

Daarnaast ziet de rechter nog een voorbeeld van niet goed werkgeverschap, in een soort chantage door de advocaat van Sanderink. Die eist eerst beantwoording van een aantal vragen per mail, voordat de directeur na een ziekteperiode weer aan het werk mag. Die weigert in zijn antwoorden Van Egten te beschuldigen. En als hij dan op zijn werk verschijnt, wordt hij op staande voet ontslagen. Volgens de rechter is ook hier "uitdrukkelijk in strijd gehandeld met goed werkgeverschap".

Sanderink speelde eigen rechter

Ook de brieven die Sanderink naar klanten en opdrachtgevers heeft gestuurd vindt de rechter "ronduit diffamerend (de goede naam wordt beschadigd door onwaarheden te vertellen, red.) en onnodig beschadigend". In die brieven stelt Sanderink dat dat de directeur was ontslagen wegens fraude. "Voor eigen rechter gespeeld" en "ernstig te verwijten", zo beoordeeld de rechter ook dit.

Al met al moet Sanderink de ontslagen directeur ruim drie ton betalen, waarvan 250 duizend schadevergoeding en de rest transitievergoeding.