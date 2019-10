Gottemaker, Muller en Wagenaar in selectie waterpolomannen voor EK-kwalificatie

Oranje speelt de kwalificatiewedstrijden voor het EK in Utrecht en neemt het vrijdag 11 oktober om 19.30 uur in Zwembad De Krommerijn op tegen Litouwen. Zondag 13 oktober is om 12.45 uur Turkije de tegenstander van de equipe Van der Meer. Zaterdag spelen Litouwen en Turkije tegen elkaar. De beste twee van de driekamp plaatsen zich voor het EK, dat van 12 tot en met 26 januari in Budapest plaatsvindt.

Olympische Spelen

"We willen ons voor het eerst sinds 20 jaar weer eens voor de Olympische Spelen plaatsen en richten ons vooral op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT), dat eind maart in Rotterdam wordt gespeeld. In de aanloop daar naartoe mikken we ook op een goed resultaat op het EK in januari in Budapest. Om daar aan de start te verschijnen, moeten we ons echter eerst nog zien te plaatsen door in Utrecht af te rekenen met Litouwen en Turkije", aldus Van der Meer.



De volledige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden: Eelco Wagenaar (Polar Bears, keeper), Jesse Nispeling (Enfants de Neptune Tourcoing, Frankrijk), Jorn Muller (Douai, Frankrijk), Pascal Janssen (UZSC), Robin Lindhout (SC Quinto, Italië), Bilal Gbadamassi (Partizan Belgrado, Servië), Thomas Lucas (ZV De Zaan), Sam van den Burg (CN Barcelona, Spanje), Kjeld Veenhuis (Widex GZC Donk), Lars Gottemaker (Het Ravijn), Guus van IJperen (Widex GZC Donk), Jesse Koopman (Enfants de Neptune Tourcoing, Frankrijk), Milos Filipovic (SVH) en Jelto Spijker (Widex GZC Donk, keeper).