RvS: verbreding van A1 tussen Apeldoorn en Azelo mag doorgaan

Met de uitspraak is er groen licht voor het verbreden van de snelweg naar 2x4 rijstroken.

Geluidsoverlast

De belangenvereniging Bathmen vond dat er meer geluidsschermen langs de snelweg bij het dorp moeten komen en het gemeentebestuur van Wierden zegt dat bij zeker acht woningen de bescherming tegen lawaai tekortschiet.

De Raad oordeelde vandaag dat het lawaai in de omgeving van de snelweg binnen de normen blijft en dat maatregelen zoals geluidswallen of geluidsschermen niet nodig zijn. Ook is het volgens de Raad niet nodig om bij meerdere woningen te zorgen voor goede geluidsisolatie.

Maximum snelheid

Ook keek de Raad naar de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op delen van de snelweg. Ze oordeelde vandaag dat dat in orde is. Maar of die maatregel ook wordt uitgevoerd, is nog maar de vraag.

De regering denkt nu na over een verlaging van de maximumsnelheid vanwege de stikstofuitspraak van de Raad. In juni zei het ministerie nog dat de maximumsnelheid op de A1 na de verbreding niet verlaagd zal worden.

Die stikstofuitspraak heeft overigens geen gevolgen voor de verbreding van de A1. Geen enkele bezwaarmaker heeft namelijk aangevoerd dat dit project zorgt voor teveel stikstof in natuurgebieden in de omgeving van de snelweg. En de Raad mag alleen oordelen over aangevoerde bezwaren.

Verzorgingsplaatsen

Verder vindt de Raad het goed dat de verzorgingsplaatsen De Hop en Boermark open blijven. Aanvankelijk wilde het ministerie die verzorgingsplaatsen sluiten en daar waren omwonenden het mee eens vanwege de overlast die ze van de plaatsen hebben.

Maar het ministerie trok dit plan in, omdat de verzorgingsplaatsen bijdragen aan de landschapsbeleving van de weggebruiker, die daar stopt. Het ministerie heeft wel toegezegd om de overlast aan te pakken.