Ultimatum verloopt voor omstreden 'Polen-boerderij' in Geesteren

Het ultimatum voor de veelbesproken woonboerderij in Geesteren is verlopen. De eigenaar van de boerderij aan de Ossendijk had van de gemeente tot 1 oktober de gelegenheid gekregen om een einde te maken aan de illegale huisvesting van Poolse arbeiders. Intussen blijkt er in de woonboerderij niets veranderd, zo erkent de boer tegenover RTV Oost.

Zoals dit voorjaar gemeld had de gemeente Tubbergen de eigenaar van de boerderij gedreigd met een zogenoemde last onder dwangsom. De boer, lokaal bekend als 'Hopje', kreeg tot gisteren de tijd om een einde te maken aan de illegale bewoning. Zou hij hier niet aan voldoen dan zou een dwangsom van 25.000 euro worden opgelegd.

Brandbrief

De woonboerderij is al een kleine twee jaar onderwerp van discussie nadat omwonenden een brandbrief naar de gemeente hadden gestuurd. Daarin vroegen ze in hoeverre de huisvesting van de buitenlandse arbeiders in strijd is met het bestemmingsplan.

Dat was volgens de gemeente inderdaad het geval. De eigenaar had de boerderij namelijk dusdanig verbouwd dat er meerdere personen in konden worden ondergebracht, terwijl er volgens het bestemmingsplan slechts één huishouden mag wonen.

Twee maal ultimatum

Overigens legde het gemeentebestuur een jaar geleden ook al eens een dwangsom van 20.000 euro op, waarbij de boer eveneens een ultimatum kreeg. Omdat de woonsituatie werd aangepast, werd de dwangsom uiteindelijk nooit opgelegd.

Nadat bleek dat er toch weer Polen aan de Ossendijk waren neergestreken, legde de gemeente andermaal een ultimatum op. Dat liep per 1 oktober af.

Overlast

De 'Oostblokkers' werken via uitzendbureaus bij bedrijven in de regio. Omwonenden beklagen zich onder meer over geluidsoverlast en Polen die voor verkeersonveilige situaties zorgen, omdat ze met hun plastic tasjes langs de weg lopen.

"Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we van de huidige groep relatief weinig last hebben", laat een woordvoerster namens de omwonenden weten. "Het probleem is echter dat er telkens sprake is van een wisselende samenstelling. Je weet dus niet hoe het op de langere termijn gaat."

Niets veranderd

Volgens de zegsvrouw lijkt er - ondanks de dreiging van een dwangsom van de gemeente - niets veranderd bij de woonboerderij aan de Ossendijk. "Vanochtend stonden er nog steeds veel auto's met Poolse kentekens op het erf."

Een woordvoerster van de gemeente Tubbergen laat in een reactie weten dat er nog geen dwangsom tegen de boer is opgelegd. "Een eventuele overtreding moet eerst worden geconstateerd." Overigens volgt er komende dinsdag eerst nog een hoorzitting, waarin de boer zijn bezwaren tegen de dwangsom kenbaar kan maken.

Boer 'Hopje' bevestigt dat er inderdaad nog geen einde is gemaakt aan de huisvesting van de Poolse arbeiders. "Omdat ik tijdens de hoorzitting van dinsdag bezwaar zal aantekenen. Hoewel het lastig is om je tegen leugens te verdedigen. Zoals geluidsoverlast enzo, het zijn allemaal rustige jongens. Als er wat is moeten ze mij of de politie bellen. Dat ik het risico loop dat de dwangsom wordt verhoogd? Dat zien we dan wel weer."

Meer locaties

Volgens Geesternaren zou 'Hopje' behalve aan de Ossendijk op nog meer locaties Polen huisvesten, waaronder in zijn eigen boerderij. 'Hopje' erkent dat hier inderdaad meerdere Polen wonen. "Maar ook daarover zal ik in de hoorzitting van dinsdag mijn standpunt kenbaar maken."