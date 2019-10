Ondernemingsraad Soweco krijgt steuntje in de rug van Tweede Kamer

Medewerkster Soweco is bezig met de was (Foto: RTV Oost)

De opdracht van de Tweede Kamer dat staatssecretaris Tamara van Ark zich sterk moet maken voor het behoud van Soweco, voelt als een steuntje in de rug voor de ondernemingsraad (OR) van het sociaal werkbedrijf. Dat de staatssecretaris feitelijk niet gaat over de invulling en de verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeenten doet daar niets aan af.

"Het is een serieus signaal uit Den Haag dat alle kennis en kunde bij ons bedrijf na vijftig jaar niet zomaar verloren mag gaan", zegt Miriam Doeschot namens de OR. In mei besloten de zes deelnemende gemeenten om te stoppen met het sociale werkbedrijf in Almelo.

De werknemers, veelal kwetsbare mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, reageren op elk bericht dat er over hun bedrijf verschijnt. "Als er iets in het nieuws komt, dan zorgt dat voor direct voor vragen", aldus Doeschot. "De impact op deze mensen is groot. Het gaat hier over een doelgroep die juist gebaat is bij regelmaat, structuur en goede begeleiding. Het is belangrijk dat de gemeenten zich daarvan bewust zijn."

Gemeenten

Het dagelijks bestuur van de zes deelnemende gemeenten reageert ook op de opdracht van de Tweede Kamer. Ze nodigen de staatssecretaris uit voor een gesprek. "Dan kunnen we haar geruststellen dat we in de regio Almelo juist serieus werk maken van de inclusieve samenleving."

"Ook kunnen we dan laten zien dat we in de regio streven naar duidelijkheid en rust voor de mensen die nu bij Soweco werken. Ze houden de zekerheid van baan, blijven zoveel mogelijk werken op de plek waar ze nu zitten en behouden alle rechten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, goede zorg en begeleiding."

Goedkoper dan Soweco

Meer dan tweeduizend mensen uit de zes deelnemende gemeenten werken bij Soweco. Omdat de Rijkssubsidies voor sociale werkplaatsen flink worden teruggeschroefd, zien de gemeenten geen toekomst meer in het bedrijf. Het lijkt de gemeenten goedkoper om de werknemers zelf aan het werk te helpen en niet langer via het samenwerkingsverband Soweco.

In eerste instantie komt de OR op voor de belangen van de medewerkers en niet om koste wat kost het bedrijf overeind te houden. Het steekt de OR echter dat ze formeel niet betrokken wordt bij de totstandkoming van de toekomstplannen voor Soweco. Die formele positie probeert de OR nu bij de rechter af te dwingen.

Gang naar de rechter

Het dagelijks bestuur van de zes deelnemende gemeenten gaf onderzoeksbureau IROKO eerder dit jaar opdracht de toekomst van Soweco te onderzoeken. "Hiermee handelt dit bestuur in strijd met de Wet op de Ondernemingsraad", verklaart Miriam Doeschot. "Die wet schrijft namelijk voor dat wij gezien de impact van de situatie al veel eerder in het traject op formele wijze betrokken hadden moeten worden."

Om die reden maakt de OR de gang naar de rechtbank. "Deze week gaat ons verzoekschrift richting de kantonrechter." Mocht de kantonrechter de ondernemingsraad gelijk geven, dan bestaat de kans dat de IROKO-rapporten (een tweede is in de maak) niet als grondslag voor besluitvorming kunnen dienen. "Dat zal een nieuw licht werpen op de ontstane situatie", aldus Doeschot.