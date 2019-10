Man uit Deventer aangehouden voor autobrand in de stad

De brand werd rond half 4 's ochtends gemeld. De auto werd ondanks de inzet van de brandweer volledig verwoest door de vlammen. De verdachte is meteen na de brand aangehouden en zit nog steeds vast.

Het was de vijfde brand in twee weken tijd in de stad, waarbij sprake van brandstichting was. Eerder gingen al een schutting en schuur, twee auto's en een camper in vlammen op.

Deventer heeft vaker te maken gehad met een golf van autobranden. In 2018 gingen tientallen auto's in vlammen op. Toenmalig burgemeester Heidema riep toen nog de hulp van inwoners van de stad in om de zaak op te lossen, maar dat leverde geen arrestatie op.