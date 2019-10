Een avond in De Grolsch Veste volledig in het teken van de kruisbandblessure

Morgenavond houdt FC Kruisband in De Grolsch Veste het evenement 'De Blessuretijd'. Een informatieavond die volledig in het teken staat van kruisbandblessures.

Het scheuren van de kruisband is de nachtmerrie van elke sporter, van amateur tot prof. Helaas lopen jaarlijks nog altijd zo’n 15.000 Nederlanders een kruisbandblessure op. Tijdens De Blessuretijd biedt FC Kruisband - de grootste website en database over kruisbandblessures in Nederland en België - aan lotgenoten en deskundigen de kans met elkaar het gesprek aan te gaan over deze hardnekkige blessure.

Roy Hoogeslag

In februari spraken wij onder andere al met Roy Hoogeslag (orthopedisch chirurg en clubarts van FC Twente) over de kruisbandblessure. Hij is morgenavond één van de sprekers in De Veste.

Youri Mulder

De avond wordt geleid door Jeroen van de Camp, oprichter van FC Kruisband en tevens ervaringsdeskundige. Ook oud-voetballer Youri Mulder en FC Twente fysiotherapeut Ralph Speerstra delen tijdens De Blessuretijd hun ervaringen over de kruisbandblessure en het revalidatieproces.



De Blessuretijd begint morgenavond om 18:45 uur in de Grolsch Veste en aanmelden voor het evenement kan tot diezelfde tijd. Kijk voor meer informatie op de website van FC Kruisband.