Boeren uit Overijssel kijken positief terug op protest in Den Haag, ondanks veel 'loze woorden'

Overijsselse boeren kijken met trots terug op het boerenprotest gisteren in Den Haag. Vooral de vele positieve reacties van de burgers en het grote aantal boeren dat erbij was draagt bij aan het positieve gevoel. "Mijn telefoon stroomde over met appjes, het was overweldigend", zegt melkveehouder Nicole Grondman uit Witharen.

Samen met haar man toog Grondman gisteren naar het Malieveld in Den Haag. Niet met een trekker, maar in een bus. "Onderweg staken voorbijgangers al duimpjes in de lucht, het was zo'n goede vibe", vertelt Grondman een dag na het protest.

"Loze woorden"

De duizenden boeren demonstreerden onder meer omdat ze vinden dat ze in hun ogen onterecht worden weggezet als milieuvervuilers. Verschillende politici klommen in Den Haag op het podium om de boeren toe te spreken, maar de politici zeiden volgens Grondman weinig inhoudelijks. "Het zijn zoveel loze woorden. Ik wil eerst zien dan geloven. Nu is het punt aangebroken dat ze echt actie moeten ondernemen."

Carola Schouten, minister van Landbouw, vertelde de protesterende boeren dat zolang zij minister is er geen halvering van de veestapel komt. Haar woorden werden op het Malieveld met gejuich ontvangen, maar Marcel Grondman is sceptisch. "Het is mooi dat ze zegt dat er geen halvering komt, maar 40 procent krimp is ook geen halvering, dus eigenlijk zegt dat niks."

Nieuwe acties

Grondman sluit nieuwe acties zeker niet uit. "De politiek heeft een ultimatum gekregen van vier weken. Ik verwacht dat ze in die periode heel veel gaan overleggen. Dat resulteert in een hele brede uitkomst waar je weer niks mee kunt. Nieuwe acties zijn dus absoluut niet uitgesloten."

Hoewel ze van de politiek dus weinig verwachten, heeft het protest ze toch wat gebracht, vinden ze zelf. "Ik heb het idee dat meer dan 90 procent van de burgers achter ons staat", vertelt Nicole Grondman. "Als je die mensen al mee hebt, dat zijn uiteindelijk ook de mensen die gaan stemmen. We willen een stukje respect en waardering terug, daar is hier wel de eerste stap mee gezet."