Criminele jeugdgroep voorziet regio Zwolle van drugs: 'Sos, Pirkies en Sannie'

Zeker 170 adressen in- en rond Zwolle worden door een criminele jeugdgroep uit de Hanzestad voorzien van allerlei soorten drugs. Het gaat om onder meer cocaïne (Sos, Sannie of Kip) en XTC (Snoep of Pirkies). Zoals RTV Oost onlangs al onthulde, staat de bende onder leiding van een vrouw . Eén van de dealers werd gepakt en is gisteren veroordeeld. Hij moet zo'n anderhalf jaar achter slot en grendel.

De veroordeelde dealer heet Joshua en is pas 20 jaar. Maar hij is al menigmaal in contact geweest met politie en justitie. Al sinds zijn dertiende is hij veroordeeld voor criminele feiten, met name begaan in het drugscircuit. Inmiddels heeft hij er al drieënhalf jaar straf erop zitten.

'Sos, Snoep, Kip en Hasj'

Afgelopen maart werd hij aangehouden, omdat agenten hadden gezien dat hij verdachte rij-bewegingen maakte met zijn auto. Ook wisselde hij geregeld van bolide, volgens de agenten stereotiep gedrag voor een dealer. Bij de aanhouding bleek dat hij drugs bij zich had, verschillende pakketjes met coke en pillen. Zijn telefoon werd in beslag genomen.

Na onderzoek bleek er op de telefoon zo'n 1400 pagina's aan chats te staan met ene André, volgens het OM de 'tussenpersoon'. André gaf Joshua verschillende opdrachten om drugs te verkopen. Ze spraken daarbij vooral met elkaar in straattaal.

Zo moest Joshua drugs afleveren op 174 adressen in Zwolle, Kampen, Hasselt, Genemuiden, IJsselmuiden en Dalfsen. Hij moest er 'SOS, SNOEP, KIP, 3MC en hasj' bezorgen.

De politie heeft met tientallen afnemers gesproken en zo ontdekt dat velen geregeld bestellingen plaatsten bij de jeugdgroep.

Scarface

Op de telefoon van Joshua stonden ook foto's en filmpjes. Daar is Joshua op te zien met zakken vol drugs, stapels bankbiljetten en een vuurwapen. Naar eigen zeggen waren die foto's gemaakt 'om stoer te doen'. In meerdere filmpjes is hij ook te zien met bekende drugsdealers uit Zwolle. Ze reden dan in dure auto's, waaronder in de Mercedes van het vermeende kopstuk van de bende, mevrouw R. "Het is een beetje Scarface naspelen", zegt de officier van justitie erover . "Joshua heeft dan ook zo'n geldtelmachine, waar die pakken met geld doorheen haalt."

Coke naar Heino

Het vermeende kopstuk Mevrouw R. gaf Joshua ook rechtstreeks opdrachten, zo blijkt uit whatsapp gegevens. Zo staat te lezen in een appje van begin maart, dat ze wilde dat hij naar de voetbalclub in Heino gaat met SANNIE (cocaine), PIRKIES (xtc-pillen) en 3M (MMC).

Het gesprek gaat zo:

[Mevrouw R.] : App me als je in Heino bent

[Joshua] : Ja, voetbal club toch?

[Mevrouw R.] : Ja, helemaal doorrijden naar achter achterste voetbalveld, linker dugout. Als je ervoor staat heb je aan de linkerzijde een boom. Kan niet missen, Zoek daar.

[Joshua] : oke, ja gevonden.

[Mevrouw R.] : topper.

[Joshua] : Alleen Sannie toch. Geen papier. [geld, red.]

[Mevrouw R.] : klopt. En pirkies. En 3m. is goed.

[Joshua] : Jaa gewoon 1 zak.

[Mevrouw R.] : Jaaa

[Joshua] : Is goed

[Mevrouw R.] : Geef aan haar. Als ze terug is. (…)

Justitie onderzoekt nog hoe groot de groep rond mevrouw R. precies is. Ze is zelf onlangs opgepakt, met een grote pak geld in haar bezit. Ze had bijna 25.000 euro bij zich en een handelshoeveelheid cocaïne. Binnenkort zal ook zij zich moeten verantwoorden voor de rechter.