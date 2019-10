Binnenkort nieuwbouw op plek gesloopte pur-huis

Naar verwachting begint de familie komende maand met de bouw van een nieuwe woning aan de Hoffmansweg in Vriezenveen. De nieuwbouw komt op de plek waar eens de met pur-chemicaliën besmette gezinswoning stond.

Rick Keijzer liet zijn woning in 2013 door een gespecialiseerde aannemer isoleren met pur schuim. Als snel bleek dat bij het aanbrengen van de isolatie iets mis is gegaan; het hele gezin werd ernstig ziek van de giftige dampen die uit het pur schuim door de woning trokken. Er volgde een helse tijd, vooral omdat na talloze bezoeken aan ziekenhuis en specialist, de oorzaak van de gezondheidsklachten niet kon worden achterhaald. Intussen ontstonden technische problemen met het huis; het purschuim drukte de spouwmuren uit elkaar en het dak zakte in. Uiteindelijk werd het huis een bouwval en legde Rick in 2015 het verband tussen de isolatie en de gezondheidsproblemen van zijn gezin. Direct zijn ze het huis uitgegaan, ze kregen tijdelijk onderdak bij de ouders van Rick en wonen daar tot de dag van vandaag. Hoewel alle gezinsleden direct en zichtbaar opknapten, hielden de problemen aan de Hoffmansweg niet op. De woning bleef giftige dampen verspreiden. Hoewel de aannemer zijn fouten erkende, weigerde de verzekeringsmaatschappij de schade te vergoeden. De verzekeringskwestie werd een jarenlange strijd. Omdat de woning ook door gezondheidsdeskundigen onbewoonbaar werd verklaard, kon de familie niet anders dan het huis slopen. Dat gebeurde in de zomer van 2018.

Vrienden helpen met de sloop van het purhuis (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Crowdfunding

Leon Keijzer trok zich de zorgen van oudere broer Rick en zijn jonge gezin erg aan. Hij startte de stichting 'De grote uitdaging' om via crowdfunding, donaties en sponsoring aan voldoende geld te komen om een nieuwe woning te kunnen bouwen. Inmiddels staat de teller op een kleine 45.000 euro maar daarmee kan Keijzer nog geen nieuwe woning zetten. Met eigen middelen wordt gepoogd om de bouw nu toch te kunnen laten starten. De familie Keijzer wil het huis bouwen met eigen handen en in eigen tijd.

Oorspronkelijk had Leon Keijzer zich ten doel gesteld om voor de kerst van 2019 een nieuwe woning te hebben staan. Zodat het gezin van zijn broer een nieuwe start kon maken. Maar door nieuw juridisch gesteggel is die datum onder druk komen te staan. Leon: "Na de afbraak van het huis is het werk stil komen te liggen want er is veel tijd gaan zitten in de rechtszaak die we begin volgend jaar verwachten."

GGD dringt aan

Want intussen eiste de gemeente Twenterand dat het gezin Keijzer de bult bouwpuin snel en op eigen kosten zou laten verwijderen. Reden: meerdere inwoners van Vriezenveen meldden zich met gezondheidsklachten bij de GGD en de gemeente Twenterand. Die klachten zouden ermee te maken hebben dat het bouwpuin nog steeds giftige dampen uitstootte. Maar geen enkel afvalverwerkingsbedrijf wilde het puin ophalen en Keijzer stond met zijn rug tegen de muur.

GGD Twente ontkende dat het bouwpuin iets met die klachten te maken zou kunnen hebben maar drong er wel bij de gemeente op aan om het puin zo snel mogelijk te laten afvoeren. Twenterand zette het gezin het mes op de keel. "Jullie laten het afvoeren binnen drie werkdagen en anders doen wij het op kosten van het gezin." De geschatte verwijderingskosten zouden zo'n 60 tot 90.000 euro bedragen.

Van het purhuis resteerde 250 ton chemisch afval (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Juridische strijd

Ruim een jaar is het gezin Keijzer nu in een juridische strijd verwikkeld met de gemeente. Over enkele maanden dient de rechtszaak. Wie draait er op voor de kosten van het afvoeren en verwerken van het bouwpuin?

Nog steeds kunnen mensen het jonge gezin helpen door te doneren aan stichting 'De grote uitdaging'. Broer Leon blijft herhalen dat de donaties aan de stichting niet gebruikt zullen worden voor de juridische kosten van de rechtszaak. Hij zegt er zelf garant voor te staan dat iedere gedoneerde stuiver in de nieuwbouw gaat.

Cursus

De juridische kosten betaalt de familie Keijzer uit eigen zak. Om die kosten zo laag mogelijk te houden heeft Leon zelf een cursus bestuursrecht gevolgd en schreef hij veel bezwaren en brieven zelf. Binnenkort dient de rechtszaak. "Voor mij persoonlijk is het hele gedoe met de gemeente nog heftiger dan wat er in het begin met m'n familie is gebeurd." De hele pur-affaire raakt de jongste broer van gedupeerde Rick duidelijk diep.

Ik wil energie steken in dat waar het allemaal om gaat; een gelukkige toekomst voor het gezin van mijn broer Leon Keijzer

Gezinsuitbreiding

Intussen is de bouwvergunning verleend. De plannen liggen klaar voor uitvoering.

Afgelopen augustus is de jongste zoon geboren waardoor het gezin van Rick en Fredrike nu zes leden telt. Samen hebben ze de blik weer op de toekomst gericht.

Daarom gaat binnenkort de eerste schop in de grond. Kerst 2019 zal het gezin nog moeten doorbrengen bij opa en oma. Maar ze zijn in ieder geval weer onderweg naar een huis.