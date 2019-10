Politie Oost-Nederland schorst medewerkster na ernstig plichtsverzuim

De vrouw zou foutief hebben gerapporteerd in het politiesysteem. In dat geval is er sprake van valsheid in geschrifte, laat de politie weten. Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie doet onderzoek.

Gedurende het onderzoek heeft de medewerkster geen toegang tot gebouwen en systemen. Over de functie van de medewerkster worden geen mededelingen gedaan. Ook is onbekend of zij in Overijssel of Gelderland werkzaam is.