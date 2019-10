Wat vind jij: Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpakken van eenzaamheid

Het is de Week tegen Eenzaamheid. Dan denken we vaak aan ouderen, maar dan gaan we te kort door de bocht. Dat zegt Seine Braakman: "Niet alleen ouderen zijn eenzaam. Eenzaamheid is een probleem voor mensen van alle leeftijden. En het is een groeiende groep mensen; zorgelijk in mijn ogen."

Eenzaamheid is dus een aandachtspunt. Niet alleen voor de politiek, maar voor iedereen. Braakman: "Mensen voelen zich ongelukkig en een ongelukkig leven wil je niet én gun je niemand."

Seine Braakman is vrijwilliger bij de Stichting Doors Wide Open, een kleding- en voedselbank voor mensen en een voedselbank voor dieren.

De oplossing hiervoor ligt dus ook vooral bij onszelf, betoogt Braakman: "Iedereen kan hier in bijdragen. Ook hoeft het in mijn ogen geen of weinig geld te kosten. Grote evenementen en bijeenkomsten zijn mooi, maar echt niet altijd nodig."





Dus niet één keer per jaar een mooi uitje, maar met regelmaat aandacht voor iemand. Op de koffie, een praatje maken of iemand uitnodigen voor een etentje. "Kleine dingen zijn vaak het belangrijkste. Liefde en aandacht geven is nog steeds gratis."

Daar hebben we een stelling aan gekoppeld. Want heeft Seine Braakman gelijk? Is eenzaamheid een probleem dat wij vooral zelf moeten bestrijden? Laat ons weten wat jij vindt!