Hoe ziet Raalte er in 2040 uit? Niet politici, maar inwoners zoeken antwoord op die vraag

Geen politici die besluiten voor en over burgers nemen, maar burgers die de politici adviseren over besluiten in de toekomst. Besluiten die over hun leefomgeving gaan.

Wel of geen windmolens?

Wel of geen windmolens? Wat doen we met ons platteland? En hoe houden we de dorpen in de gemeente ook in de toekomst leefbaar? Zo maar drie vragen die de revue de afgelopen maanden passeerden.

Woensdagavond werd in het Hoftheater de uitkomst van al die gesprekken gepresenteerd. Op alle vragen een pasklaar antwoord? Nee. Maar wel een duidelijke richting die de visiemakers aan de politiek mee willen geven.

Petra Hofman (gemeente Raalte) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Wie die visiemakers zijn? "Mensen met een agrarisch bedrijf, maar ook scholieren, ondernemers, inwoners, mensen van de GGD, waterschappen... Een heel divers pluimage", vertelt Petra Hofman van de gemeente Raalte.



'Ik wil geen windmolens'

De visiemakers werd gevraagd over wat misschien belangrijk kan zijn in de toekomst van hun gemeente. Claudia Hopman is een van die 115 visiemakers. "Je kunt niet denken van: 'ik wil geen windmolens'. We moeten eerst weten hoeveel energie we nodig hebben, dan weet je pas over welke energiebronnen we na kunnen gaan denken."

Claudia Hopman (inwoonster en visiemaker) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

"Als je vooraf zegt: we hebben ze nu niet en we willen ze niet. Ja, dan kom je er nooit uit," vertelt Hopman.



'Laten we kijken waar onze inwoners mee komen'

De volgorde klinkt misschien wel omgekeerd: eerst de inwoners die over een onderwerp praten en daarna pas de politiek. "Klassiek is dat je als overheid probeert steeds de lijnen uit te zetten, hier hebben we het juist omgedraaid. Laten we nou eens kijken waar onze inwoners zelf mee komen", legt Vincent Breen, projectleider van de gemeente uit.

Vincent Breen (gemeente Raalte) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

De kennis uit de samenleving gebruiken, is een belangrijk argument om deze werkwijze te hanteren. Maar er is nog een argument om de burger eerst het woord te geven. "Om nieuw beleid uit te voeren, heb je elkaar ook nodig. Het is goed voor het draagvlak", aldus Petra Hofman.



'Het gaat om de beweging die je in gang zet'

Er werd de afgelopen maanden steevast gepraat over Raalte 2040. Lekker ver weg denk je dan, maar wanneer zien we er iets van terug? "Ik denk dat je het al ziet", vertelt Hofman. "Kijk naar de wijk Westdorp. Daar werkt de woningcorporatie met de gemeente en inwoners aan het toekomstbestendig maken van de wijk."

Hofman vat samen: "Het gaat niet om dit document. Het gaat om de beweging die je met elkaar in gang zet."