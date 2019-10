Woningcorporaties protesteren tegen verhuurderheffing: "Geld moet naar de wijk, niet naar het Rijk"

Woningcorporaties door het hele land maken bezwaar tegen de zogenoemde verhuurderheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor 'de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting'. Ook in Overijssel sluiten corporaties zich aan, zoals woningcorporatie Domijn uit Enschede.

Bijna tien miljoen euro is wat Domijn jaarlijks overmaakt aan verhuurderheffing. Dit geld van de huurders, die het financieel vaak al zwaar hebben, verdwijnt rechtstreeks in de staatskas, zo legt Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van Domijn uit.

6500 woningen aardgasloos

"Het is geld dat juist zo hard nodig is om te investeren in woningen, wijken en dorpen. Om een beeld te geven: voor tien miljoen euro kunnen we ook 6500 woningen aardgasloos maken", illustreert Van Ingen. "Daarmee zorgen we goed voor onze planeet en voor de portemonnee van onze huurders."

De corporatie legt uit dat ze dit jaar 22 miljoen euro aan belastingen betaalt en dat dit bedrag, door allerhande nieuwe heffingen, oploopt tot ongeveer dertig miljoen over vijf jaar.

Oplopende kosten

Dat is zwaar, vindt Van Ingen. "De kosten lopen op. We willen de huren laag houden, maar daardoor komen er voor ons nauwelijks extra inkomsten binnen. Tegelijkertijd hebben we in Enschede, Haaksbergen en Losser een forse opgave op het gebied van het betaalbaar houden van de woonlasten en verduurzaming."

Ze hoopt dan ook dat de gezamenlijke actie, waaraan tweederde van de woningcorporaties in Nederland meedoet, effect heeft. "Het geld moet naar de wijk, niet naar het Rijk."

In totaal bedraagt de verhuurderheffing 2019 in Twente 60 miljoen euro.

De overheid voerde tijdens de economische crisis in 2013 de verhuurderheffing in. In eerste instantie was de heffing een tijdelijke maatregel om de staatskas aan te vullen. Sindsdien betalen corporaties een heffing over de WOZ-waarde van hun sociale huurwoningen. Bijzonder is dat deze heffing alleen geldt voor woningen met de laagste huren: sociale huurwoningen met een huur tot €720,42. Commerciële verhuurders betalen geen verhuurdersheffing.