Wéér file op de A1 door ongelukken: vijf vragen en antwoorden over de verkeersdoorstroming

Dagelijks rijden er tienduizenden automobilisten over de A1. Tijdens de werkzaamheden zijn er 2x2 versmalde rijstroken beschikbaar en is er een snelheidsbeperking opgelegd. Tegelijkertijd willen we zo snel mogelijk van A naar B. Dat gaat niet altijd samen.

Wordt er te hard gereden tijdens de wegwerkzaamheden?

"Als je naar de gegevens van deze weg kijkt zie je wel dat er regelmatig te hard gereden wordt. Dat kan zomaar gemiddeld 10 procent zijn. Als je weet dat er iedere dag zo'n 60.000 tot 70.000 voertuigen op een dag rijden, dan zijn het er zo zes- tot zevenduizend automobilisten die te hard rijden.

Tijdens werkzaamheden op de A1 mag er 90 km per uur gereden worden, is deze maximum snelheid niet te hoog?

"Nee dat is een redelijke snelheid. De tijdelijke weg is goed ingericht. De verschillende rijrichtingen zijn goed afgescheiden. De stroken zijn ook redelijk breed. Als je dat vergelijkt met een provinciale weg waar je tachtig mag rijden en waar je gewoon tegen-verkeer hebt, wat hier niet het geval is, dan is negentig een heel redelijke snelheid om te rijden."

"Bovendien is de kruissnelheid van vrachtwagens ongeveer negentig kilometer per uur. Door deze maximum snelheid hoeven ze niet af te remmen en dat bevordert de doorstroming".

Wegwerkzaamheden aan de A1 (Foto: RTV Oost)

Er zijn nu weer veel ongelukken gebeurd. Raken automobilisten overmoedig?

"Dagelijkse weggebruikers leren de weg steeds beter kennen. En hoe beter je de weg dénkt te kennen, hoe meer risico je durft te nemen, juist doordat de weg zo goed is ingericht. Je gaat daardoor problemen onderschatten met als gevolg meer kans op ongelukken".

"De ongelukken van vanmorgen vonden allemaal plaats op de linkerrijstrook (richting Apeldoorn). De eerste net over de IJssel (07:46), de tweede (07:48) op de brug, de derde en vierde bij de Oxersteeg (08:06 respectievelijk 08:23) en de vijfde (08:42) bij de brug over De Schipbeek. Je zou bijna vermoeden dat er een oorzakelijk verband is (inrijden op de staart van de file), maar of dat ook werkelijk zo is kan ik op basis van deze informatie niet vaststellen".

Hoe voorkom je dat er te hard gereden wordt?

"Dat kan op twee manieren. De eerste is de zachte methode: door borden met smileys langs de weg te plaatsen, bijvoorbeeld. De tweede is streng controleren. Langs de A1 zijn borden geplaatst met hoeveel kilometer de wegwerkzaamheden nog duren. Maar de politie heeft ook aangekondigd om streng te controleren op snelheid. Eigenlijk is dat ook de beste methode".

Wat is de beste tip voor automobilisten?

"Neem gewoon je rust. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om achter een vrachtwagen te blijven hangen. Dat kost je hooguit een minuut. Ik doe het ook regelmatig. En wanneer je hier geen 120 of 130 kilometer per uur gaat rijden, dan scheelt het je ook nog 300 euro aan boete".

Bekijk ook de video: