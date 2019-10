Eindelijk! Station Zwolle Stadshagen gaat vanaf zondag 15 december écht open

Alle overstappen in Zwolle, behalve de overstap in de richting van Lelystad en Den Haag, blijven behouden.

In juni ging het station Zwolle Stadshagen al twee weken open voor een proef. De provincie laat nu weten dat 'met maatregelen in de bediening van de trein, een veilige en betrouwbare dienstregeling met een snelheid van 100 kilometer per uur mogelijk is'.

Slappe bodem

Na de constatering in december 2017 dat de bodem onder het Kamperlijntje te slap is voor de eerder beoogde snelheid van 140 kilometer per uur, bleek een stop op station Zwolle Stadshagen niet mogelijk. En dat terwijl station Zwolle Stadshagen al helemaal klaar was voor gebruik.

In de eerste helft van 2018 werden door ProRail 42 verschillende oplossingen onderzocht. Dit jaar werden de maatregelen voor het verbeteren van de stabiliteit van de bodem en het gebruik van het station besproken door de betrokken partijen. Die groep bestaat uit onder meer de provincie Overijssel, Keolis Nederland, ProRail en de gemeenten Zwolle en Kampen.

Niet haalbaar

De instanties constateerden dat het niet haalbaar is om maatregelen uit te voeren voor het verstevigen van de bodem om toch 140 kilometer per uur te kunnen rijden. Hiervoor variëren de kosten tussen de 35 en 100 miljoen euro. En dus moest de oplossing gezocht worden in het verkorten van de rijtijd.

En dat lijkt nu dus gelukt. Door het korter stoppen op station Zwolle Stadshagen en het aanpassen van de huidige dienstregeling tussen Zwolle en Kampen, kan de trein op het Kamperlijntje met 100 kilometer per uur over de rails. Daarnaast heeft ProRail aanvullend enkele kleine infrastructurele maatregelen genomen die 'de dienstregeling robuuster maken'.