Koeken en soep als recept ingezet tegen eenzaamheid in Enschede

In de Week tegen Eenzaamheid, van 1 tot 8 oktober, zijn er overal initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan. Op de markt in Enschede werden dinsdag gevulde koeken uitgedeeld. Twee in een zakje, om samen met iemand op te eten als je een bakkie doet. De actie is een initiatief van zorgorganisaties Manna, Liberein en de gemeente Enschede.

In meerdere gemeentes in de provincie zijn tafels waar mensen gezellig kunnen aanschuiven. Voor een maaltijd, een goed gesprek of gewoon een kopje koffie. Dit soort ontmoetingen zijn vaak een eenmalig initiatief en soms structureel. In de gemeente Enschede gebeurt er heel veel om eenzaamheid tegen te gaan. Zo is er een groep vrouwen die regelmatig op pad gaat met een soepkar om eenzaamheid op te sporen.

Volgens André Kok van Manna wordt het tijd om de initiatieven te inventariseren zodat duidelijk wordt wat er allemaal gebeurt en wat werkt. Want 46 procent van de inwoners van Enschede voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam, blijkt uit onderzoek van de GGD. Vooral in het zuiden van de stad is de eenzaamheid het grootst.

Op deze interactieve kaart kun je op wijkniveau inzien hoe het met de eenzaamheid in jouw buurt is gesteld.

Risicogroepen

Niet alleen ouderen hebben een grote kans op eenzaamheid. Ook immigranten met een niet-westerse achtergrond, laagopgeleiden, weduwen en weduwnaars behoren tot risicogroepen. Ongeveer zestig procent van deze mensen voelt zich eenzaam. Daarnaast kampen mensen met een beperking of chronische gezondheidsklachten en mantelzorgers vaak langdurig met eenzaamheid.

Chronische ziekte

Suzanne Egging (33) is vanwege een chronische ziekte gebonden aan een rolstoel. Voor haar is eenzaamheid de beperking die ze ervaart omdat ze niet het gewone leven kan leiden zoals ze dat wil. Door haar handicap zag ze haar sociale leven verschrompelen. Haar partner raakte ze kwijt, net als haar werk. Van haar vrijwilligerswerk werd ze uitgesloten omdat ze maar beperkt inzetbaar is.

Er zijn dagen dat ze alleen haar fysiotherapeut spreekt. "En de mensen in de wachtkamer", vult Suzanne aan. De goedlachse Enschedese noemt zichzelf met een grimlachje een "limited edition", die altijd gebruik mag maken van de VIP-ingang.

Suzanne mag er graag op uitgaan, maar de meeste openbare instellingen, restaurant en buurtcentra zijn niet echt toegankelijk voor mensen met een beperking. "En daarnaast wordt er vaak geen rekening gehouden met onze beperkte financiële mogelijkheden." Dat helpt zeker niet om haar eenzaamheid te doorbreken.

