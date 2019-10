Opnamestop bij Zwolse dierenopvang dreigt vanwege geldnood

Dierenopvang Flappus in Zwolle luidt de noodklok. Het geld is op omdat er te veel dieren in de opvang zijn én er dreigt een opnamestop. En dat een dag voor dierendag.

De hokken zitten vol. Er is nu een recordaantal van 470 dieren opgevangen, zegt Carl Withaar van de dierenopvang. Er zijn veel jonge zwerfdieren binnengebracht, maar ook het aantal wilde dieren in de opvang is toegenomen.

Gedumpt

Veel dieren zijn gedumpt, vooral kittens. Doordat het veel langer dan gebruikelijk erg warm is geweest, hebben sommige moederpoezen dit jaar wel drie keer een nest met kittens gehad. Mensen raken deze jongen dieren aan de straatstenen niet kwijt, daarom worden de beestjes letterlijk op straat gedumpt.

Niet alleen katten

Er zijn dit jaar erg veel zieke katten. Om al deze dieren te genezen, is veel geld nodig. Daarbij komt een forse kostenpost omdat de dierenopvang veel langer dan normaal met dieren blijft zitten. Mensen die graag een kat in huis willen, kiezen liever een wat oudere kat.

Opvallend is ook het aantal hanen. De meeste hanen zijn 's avonds en 's nachts voor de deur gedumpt. Dat heeft al meerdere keren tot gevaarlijke verkeerssituaties geleid. Bij de dierenopvang begrijpen ze dan ook niet dat mensen ertoe instaat zijn om dieren op die manier aan hun lot over te laten

Financiële nood

Flappus verkeert nu in financieel zwaar weer. De inkomsten bestaan nu met name uit schenkingen en donaties. Daar lijkt vanaf 2020 verbetering in te komen: de gemeente is positief over het verstrekken van een subsidie. Mocht dat doorgaan, heeft Flappus niet eerder dan begin volgend jaar het geld. Tot die tijd is er niet genoeg geld om alle dieren goed te kunnen verzorgen.

Er zit niets anders op dan een tijdelijk opnamestop in te voeren. Deze zal op 10 oktober ingaan en duurt totdat er genoeg geld en plekken zijn om nieuwe dieren op te vangen.